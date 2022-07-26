Sıra Malatya’da! Bakanlıktan onay alındı: Model fabrikalar geliyor

Model fabrikalara gerekli tüm katkıyı sunacaklarını aktaran Ar, şöyle devam etti:

"Bu 7 ilimizde düzenleyeceğimiz paydaş toplantılarının ilkini de Malatya'da gerçekleştiriyoruz. Model Fabrika Projesini hazırlayan ve bakanlığımıza sunan Malatya Ticaret ve Sanayi Odasına sanayicilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Model fabrikalar sanayinin verimliliğini artıran projelerdir. Model fabrikalara gelen firma temsilcileri yalın üretimle ilgili eğitimlerini alıp kendi işletmelerinde uyguluyorlar. Bu eğitimler dijitalleşme yolunda önemli katkılar sağlıyor. Model fabrikalarımızdan faydalanan firmalarda yüzde 150'ye varan verimlilik artışlarının olduğunu görebiliyoruz. Firmalar ekstra hiçbir yatırım yapmadan sadece süreçleri yalınlaştırarak verimlilik artışlarını sağlayabilir. Böylesine önemli bir projenin Malatya'da hayata geçiyor olması, üstelik bölgede ilk olması da bizleri sevindiriyor. Bakanlık olarak tüm katkıyı sunacağız."