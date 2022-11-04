Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı’nda ilk işlem!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazlıçeşme, Yedikule, Kocamustafapaşa, Cerrahpaşa, Yenikapı, Kumkapı, Cankurtaran, Sirkeci olmak üzere sekiz istasyondan oluşan 2023'te hizmet girecek olan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın ilk ray kaynağı törenine katıldı.