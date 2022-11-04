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Giriş Tarihi: 4.11.2022 13:21 Son Güncelleme: 4.11.2022 13:33

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda ilk işlem!

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı’nda ilk işlem!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un yeni nesil ulaşım hattında ilk ray kaynağını yaptık!" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazlıçeşme, Yedikule, Kocamustafapaşa, Cerrahpaşa, Yenikapı, Kumkapı, Cankurtaran, Sirkeci olmak üzere sekiz istasyondan oluşan 2023'te hizmet girecek olan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın ilk ray kaynağı törenine katıldı.

Bakan Karaismailoğlu,Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un yeni nesil ulaşım hattında ilk ray kaynağını yaptık! Yaya, bisiklet yolları ve rekreasyon alanları ile Türkiye Yüzyılı'na ve İstanbulumuza yakışır Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı 2023'te milletimizin hizmetinde!" ifadelerini kullandı.

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Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda ilk işlem!
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