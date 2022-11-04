Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı’nda ilk işlem!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazlıçeşme, Yedikule, Kocamustafapaşa, Cerrahpaşa, Yenikapı, Kumkapı, Cankurtaran, Sirkeci olmak üzere sekiz istasyondan oluşan 2023'te hizmet girecek olan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın ilk ray kaynağı törenine katıldı.
Bakan Karaismailoğlu,Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un yeni nesil ulaşım hattında ilk ray kaynağını yaptık! Yaya, bisiklet yolları ve rekreasyon alanları ile Türkiye Yüzyılı'na ve İstanbulumuza yakışır Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı 2023'te milletimizin hizmetinde!" ifadelerini kullandı.
İstanbul'un yeni nesil ulaşım hattında ilk ray kaynağını yaptık!— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) November 4, 2022
🚶♂️🚴♂️Yaya, bisiklet yolları ve
🌳Rekreasyon alanları ile
Türkiye Yüzyılı'na ve İstanbulumuza yakışır Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı 2023'te milletimizin hizmetinde! pic.twitter.com/oB7fE9qXin