Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Şirketler 50 milyar doları bozdurabilir
Giriş Tarihi: 10.2.2022

Şirketler 50 milyar doları bozdurabilir

Şirketler 50 milyar doları bozdurabilir
TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Şahap Kavcıoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve birlik üyeleriyle video konferans toplantısı yaptı. Kavcıoğlu, "Firmaların hesabında 90 milyar dolarlık döviz tevdiat hesabı var ve 1 yıllık hesap hareketleri çok düşük. Bunun 50 milyar doları firmaların tasarrufu, geri kalanı transfer ödemeleri için park edilmiş duruyor. Analizler bunun 50 milyar dolarının kur korumalı mevduatta istenen vadeye bağlanabileceğini gösteriyor" dedi. Kur korumalı mevduat ile maliyeti yüzde 17'nin altında ve 6 ay vadeli kaynak sağladıklarını söyleyen Kavcıoğlu, bu nedenle bankaların çok daha ucuz ve çok daha uzun vadeli kaynak sağlaması gerektiğini belirtti.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Şirketler 50 milyar doları bozdurabilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA