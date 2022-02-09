Şirketler 50 milyar doları bozdurabilir

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası
Başkanı (TCMB) Şahap Kavcıoğlu
, TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
ve birlik üyeleriyle video konferans toplantısı yaptı. Kavcıoğlu, "Firmaların hesabında 90 milyar dolarlık döviz tevdiat hesabı var ve 1 yıllık hesap hareketleri çok düşük. Bunun 50 milyar doları firmaların tasarrufu, geri kalanı transfer ödemeleri için park edilmiş duruyor. Analizler bunun 50 milyar dolarının kur korumalı mevduatta istenen vadeye bağlanabileceğini gösteriyor" dedi. Kur korumalı mevduat ile maliyeti yüzde 17'nin altında ve 6 ay vadeli kaynak sağladıklarını söyleyen Kavcıoğlu, bu nedenle bankaların çok daha ucuz ve çok daha uzun vadeli kaynak sağlaması gerektiğini belirtti.