Şirketler de uzaktan müşteri olabilecek

TİCARET siciline kayıtlı tüzel kişiler haziran itibarıyla uzaktan kimlik tespiti yoluyla banka müşterisi olabilecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan yeni düzenleme ile gerçek kişilerin yanı sıra ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin de uzaktan kimlik tespiti yoluyla banka müşterisi olması haziran itibarıyla mümkün hale gelecek. Resmi Gazete'de yayınlanan değişikliğe göre, anonim ve limited gibi ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler de görüntülü görüşme yöntemiyle banka hesabı açabilecek.