Şirketler nitelikli büyüyecek

GOLF 2023'E YATIRIMLA HAZIRLANIYOR
Pandemi ile birlikte tüm ezberlerimizin bozulmasına rağmen, Golf Dondurma olarak 2021 yılını sağlıklı bir büyüme ile tamamladıklarını belirten Golf Dondurma Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ergün Akkaya, "2022 yılı için en önemli riskin hammadde temininde yaşanacağını öngörüyor ve şimdiden bu konuda önlemlerimizi almaya gayret gösteriyoruz" dedi. "Tedarikçilerimizle uzun yıllardır süren, güvene dayalı ilişkilerimiz sayesinde bu sorunu çözeceğimizi düşünüyorum" diyen Akkaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye
ekonomisinin 2022 yılında da büyümeye devam etmesi, ihracat kanallarımızda bu yıl attığımız önemli adımlar ve kaliteye dayalı üretim anlayışımız sayesinde, hem Türk tüketicisine hem de Orta Doğu, Balkanlar ve Avrupa'daki tüketicilerimize aradıkları Golf lezzetlerini ulaştıracağımıza inanıyorum. 2023 için Avrupa pazarı adına başta Almanya, Hollanda ve Fransa olmak üzere görüşme ve çalışmalarımız devam etmekte olup İngiltere pazarı adına özel ambalaj çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
SİBER SALDIRILARA HAZIR OLUN
Picus Security'nin kurucu ortağı ve Picus Labs Başkan Yardımcısı Dr. Süleyman Özarslan 2023'te de siber saldırıların gündemden düşmeyeceğini açıkladı. Şimdiden güvenlik yatırımlarına hız verilmesi gerektiğini belirten Özaraslan KOBİ'lere şu uyarılarda bulundu: "Son dönemde özellikle pandemi süreciyle birlikte siber güvenlik konusu şirket yönetimlerinin en önemli gündemlerinden biri haline geldi. Fidye yazılımları gibi birçok sektörü etkileyen siber saldırıların artması ve bu saldırılar sonucunda şirketlerin büyük zararlara uğraması yönetimlerin dikkatini çekti. Tehdit gruplarının saldırılarını daha da karmaşıklaştırarak farklı ve daha önce uygulanmamış yaklaşımlar geliştirmeleri kuruluşların kendilerini sürekli geliştirmelerini ve önlemler almalarını gerektiriyor. Siber saldırılar tüm kuruluşu ilgilendiren ve ancak yönetimin mutlak katılımıyla çözümlenebilecek bir sorun. Tüm sorumluluğun sadece teknik ekiplerin üzerine bırakılması siber güvenlik ile ilgili sorunların çözülmesini güçleştiriyor."
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE OLACAK
2023'te etkisinin daha da artması beklenen iklim değişikliği şirketlerin de gündeminde. Global su yönetimi firması ACO'nun Türkiye Genel Müdürü Kerem Altınöz, en büyük su kaybının, yağmur sularının değerlendirilememesi olduğuna vurgu yaparak, kullanılan suyun yeniden kullanılması ile su döngüsünün sağlanmasının gerekliliğine dikkati çekti. Altınöz, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "İklim değişikliği ve kentleşme ile birlikte doğal hayatın ve özellikle de su kaynaklarının önemi daha da arttı. Bu kapsamda suyu yönetebilen ve teknoloji geliştiren şirketler de daha önemi hale geliyor. Dünya Bankası'nın hesaplamalarına göre, Türkiye'de su yönetimi geleneksel yöntemlerle uygulanmaya devam ederse bunun 10 yıl içinde büyümeye etkisi eksi yüzde 10 olacak. Özellikle Uzak Doğu ülkelerinden ürün temininde yaşanan zorlukların bizim için çok büyük bir fırsat olacak. 2021 yılında dış pazardan çok ciddi bir talep büyümesi yaşamaya başladık bile. ACO Türkiye olarak önümüzdeki yıl yüzde 20'ye yakın bir büyüme hedefliyoruz. Ülke ekonomimizin de 2022 yılında yüzde 5'in üzerinde büyümesi sürpriz olmaz diye düşünüyorum."
2022'DE PAZAR DAHA ÇOK BÜYÜR
2021 yılı Ekim sonu itibarıyla traktör satışlarının geçen senenin yüzde 39 üzerinde seyrettiğini belirten AGCO Türkiye Genel Müdürü Mete Has, "2020 yılını 49 bin adet satışla bitiren traktör sektörü, 2021 yılını 60-65 bin seviyelerinde kapatacağı öngörülüyor" dedi. Has sözlerini şöyle sürdürdü: "Hükümetimizin uygulayacağı faiz stratejisi ve bunun sübvansiyonlu kredilere olumlu yansıyıp yansımayacağına bakılacaktır. Çünkü çiftçinin devlet desteği dışında uzun vadeli düşük faizli kredi imkânı bulması mümkün olmamaktadır. Bu destekler, Türk çiftçiliğinin devamı ve yeni yatırım yapmasının temel kaynağı durumundadır. Bu belirsizliklerin olumluya çevrilmesi durumunda 2022 yılında pazar, 2021'e göre çok daha büyüyecektir. Ekonomide dalgalanma olsun ya da olmasın, 2022 ve 2023 yıllarında yatırımlarımızı artırmayı planlıyoruz. Nitelikli tarıma inanıyoruz. Çünkü ülkemizde tarım, vazgeçilmez derecede hayati bir unsur ve geleceğimizin şekilleneceği, ülkenin bel kemiği durumunda bir sektör. Bunun için de yeni tanıtımı yapılan ürünlerimizi Dünya ile aynı anda Türkiye'de de pazara sunacağız."