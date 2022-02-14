Şirketlerde kadın ayak izini arıyoruz

Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan kadınların istihdama katılma oranının yüzde 29'lar seviyesinde kalmasının yetersizliğine işaret eden Berman Mantı, kadınlar özelinde çok büyük bir insan ve verim kaybı ile karşı karşıya kalındığını kaydetti.

İŞKAD olarak, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin, yasa yapıcıların ve özel sektörün kadın istihdamını kalite standartları parametreleri içerisinde değerlendirmelerini istediklerini belirten Mantı, "Bu yıl Nisan ayında yapılacak "İŞKAD Girişimcilik Ödülleri"nde özellikle kadın istihdamını ve girişimciliğini destekleyen firmamızı da ödüllendireceğiz. Kadın girişimciliğinin artması maalesef tek başına şirket kurmayla olmuyor. Rekabetçi ortam içinde finansa erişim konusunda zorluk yaşayan kadın girişimciler için alan açılmalıdır. Bu da kadın işletmelerin desteklenmesi ile mümkün olacaktır" dedi.