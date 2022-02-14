Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Şirketlerde kadın ayak izini arıyoruz
Giriş Tarihi: 14.2.2022 12:24 Son Güncelleme: 14.2.2022 13:10

Şirketlerde kadın ayak izini arıyoruz

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Şirketlerde kadın ayak izini arıyoruz

İş Kadınları Derneği (İŞKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Berman Mantı, Adana ve Türkiye’deki tüm şirketlerde kadın ayak izinin öne çıkması gerektiğini söyledi.

Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan kadınların istihdama katılma oranının yüzde 29'lar seviyesinde kalmasının yetersizliğine işaret eden Berman Mantı, kadınlar özelinde çok büyük bir insan ve verim kaybı ile karşı karşıya kalındığını kaydetti.

İŞKAD olarak, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin, yasa yapıcıların ve özel sektörün kadın istihdamını kalite standartları parametreleri içerisinde değerlendirmelerini istediklerini belirten Mantı, "Bu yıl Nisan ayında yapılacak "İŞKAD Girişimcilik Ödülleri"nde özellikle kadın istihdamını ve girişimciliğini destekleyen firmamızı da ödüllendireceğiz. Kadın girişimciliğinin artması maalesef tek başına şirket kurmayla olmuyor. Rekabetçi ortam içinde finansa erişim konusunda zorluk yaşayan kadın girişimciler için alan açılmalıdır. Bu da kadın işletmelerin desteklenmesi ile mümkün olacaktır" dedi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Şirketlerde kadın ayak izini arıyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA