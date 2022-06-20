Şirketlere 2.5 yılda 100 milyar TL kaynak

Yerli yatırımcıların ilgisi ile küresel piyasalardaki düşüşlere adeta meydan okuyan Borsa İstanbul, reel sektöre sağladığı finansmanda tarihi rekorlara imza atıyor. Geçen yıl hem halka arz edilen şirket sayısında hem de elde edilen gelirde tarihi zirveye ulaşırken, bu trend 2022'de de hız kesmeden devam ediyor. Halka arzların yanı sıra bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlarda da dahil edildiğinde son 2.5 yılda şirketlere sağlanan finansman yaklaşık 100 milyar liraya ulaştı. Bu tutarda bir kaynağın banka kredileri ile temin edilmesi durumunda şirketlerin en az 300 milyar liralık bir faiz yükünden kurtulduğu dikkat çekiyor.Borsa İstanbul'da 2020'de 8 şirket 1 milyar 123 milyon lira tutarında halka arz gerçekleştirdi. Tarihi rekorların kırıldığı 2021'de ise 52 şirket 21.6 milyar liralık halka arzla rekora imza attı. Bu yılın ilk 6 ayında ise 22 şirket 8.9 milyar liralık halka arz yaparken, bu hafta gerçekleşecek Kocaer Çelik'le birlikte ilk altı ayda toplam halka arz büyüklüğü 10.3 milyar lirayı geçecek. Böylece son 2.5 yılda 83 şirket, ilk halka arzla sermaye piyasasından 33 milyar lira kaynak sağlamış oldu.Borsa İstanbul'un şirketlere finansman desteği, bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlarla rekora ulaştı. 2020'de bu yolla 20 milyar 416 milyon lira, 2021'de 14 milyar 825 milyon lira, bu yılın ilk 5 ayında ise 31.8 milyar lira finansman sağlandı. Böylece son 2.5 yılda sermaye artırımları ile sağlanan kaynak tutarı 67.1 milyar liraya çıktı. İlk halka arzlar da eklendiğinde şirketlerin Borsa İstanbul'dan sağladığı toplam kaynak tutarı 100 milyara ulaşmış oldu.Şirketler finansman yoluyla önemli bir kaynağa ulaşırken, yatırımcılar da temettü ve değer artışlarıyla önemli getiriler elde etti. Borsada 2019 sonunda 1 milyon 193 bin olan yerli bireysel yatırımcı sayısı, bu yılın mayıs ayında 2 milyon 439 bine çıktı. Yerlilerin hisse portföyü ise 185.8 milyar liradan 761 milyar liraya ulaştı. BIST-100 Endeksi 2019 sonundan bu yana yüzde 130 yükseldi. Kâr rekoru kıran şirketlerin sadece bu yıl yatırımcılara ödediği temettü 25 milyar lirayı geçti.RUSYA-Ukrayna savaşanın yarattığı küresel enflasyon, ABD Merkez Bankası'nın agresif faiz artırımı ve resesyon endişeleri dünya piyasalarını sarsarken, Borsa İstanbul yükselişte adeta krize meydan okuyor. Borsa İstanbul son 6 ayda yüzde 21.5, yıl başından bu yana yüzde 36.7, son 1 yılda ise yüzde 79 ile dünyanın en fazla değer kazanan piyasası oldu.TERA Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, halka arzlarda seçici davranmak gerektiğine dikkat çekerek, yatırımcılara, "Yatırımcı halka arzlara katılmada 2-3 gün hisseyi tutup tavanı gördükten sonra satma noktasından çok daha fazlasına odaklanmalı ve yatırım yapılacak şirketleri seçerek bir perspektif belirlemeli. Bu durumda halka arzlar daha başarılı olur, hisse elde tutma süresi artar ve değer, büyüme yatırımı öne çıkarak sürdürülebilir getiri elde etme şansı doğar. Yatırımcı halka arzına katılacağı şirketi tanımalı, halka arz gelirinin kullanımı ve yatırım perspektifini anlamalı, hikâyesine odaklanmalı" tavsiyesinde bulundu.BANKALARDA bulunan kıymetli maden hesaplarında büyüme hızlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun aylık verilerine göre kıymetli maden depo hesapları, nisan sonu itibarıyla 460.9 milyar liraya ulaştı. Bu hesaplarda 2021 sonuna göre büyüme 50 milyar lirayı geçti. Kıymetli maden hesapları 2020 sonunda 285.9 milyar TL, 2019 sonunda ise 80.9 milyar lira seviyesinde bulunuyordu. Altın hesaplarında son 28 aydaki büyüme yüzde 470'e ulaştı.460.9 milyar lira tutarındaki altın hesaplarının 433.9 milyar lirası bireysel yatırımcılara, 26.9 milyar lirası ticari kuruluşlara ait bulunuyor. Hesapların 145.9 milyar lirası 50-250 bin TL arasındaki mevduata sahip mudilerde, 139.6 milyar lirası 250 bin TL-1 milyon TL arası mevduata sahip mudilerde, 125.8 milyar lirası ise 1 milyon liranın üzerindeki hesaplarda bulunuyor.