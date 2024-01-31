Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı 409 bin 462 kişiye hizmet verdi

Şırnak'ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında kurulan ve 2013 yılında hizmet vermeye başlayan Şerafettin Elçi Havalimanı 2023 yılına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın 2023 yılı aralık ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. İstatistiklere göre, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 27 bin 892 oldu. Aralık ayında, havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 534'e ulaştı. Taşınan yük trafiği ise 270 ton olarak gerçekleşti. Havalimanı 2023 yılında 409 bin 462 yolcuya hizmet verirken, iniş-kalkış yapan uçak sayısı 6 bin 748 oldu. Taşınan yük miktarı ise 3 bin 876 ton olarak gerçekleşti.