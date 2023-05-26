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Giriş Tarihi: 27.5.2023

Şırnak’ta su kuyusundan da petrol çıktı

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak’ta su kuyusundan da petrol çıktı
Şırnak Valisi Osman Bilgin, petrol rezervinin bulunduğu Gabar Dağı bölgesinde ekiplerin çalışma yürüttüğü artezyen kuyusundan petrol çıktığını söyledi. Vali Bilgin, 2. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda gazetecilerle bir araya geldi. Bilgin, "Sadece Şehit Aybüke Yalçın Sahası'nda önümüzdeki günlerde 4 kuyuda daha çalışma yapılacak. Ama Esma Çevik Sahası dediğimiz diğer sahamızda ve yine Akçay bölgesinde çalışmalar sürüyor. Orada 21. kuyu açıldı. Artezyen dediğimiz, yani bir su kuyusundan yoğun bir petrol çıktı. Bu da bizim için çok sevindirici. Bugün rakam verme şansımız yok ama mevcutların en az 10 katı seviyesinde bir kuyu" dedi.
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Şırnak’ta su kuyusundan da petrol çıktı
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