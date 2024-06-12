Sivaslı robotlar üretime başladı Hedef 100 milyon euro ciro

Talaşlı imalat sanayinin Türkiye'deki öncü firmalarından Tezmaksan, Sivas Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirdiği fabrikasının resmi açılışını yaptı. Endüstri 4.0'a uyumlu, karanlık fabrika konseptine uygun şekilde tasarlanan fabrikada tek vardiya düzeninde yılda 300 adet CubeBOX üretimi gerçekleştirecek.Standart işlerin endüstriyel robotlarla, iç lojistik malzeme akışlarının ise otonom mobil robotlar (AVR) vasıtası ile yapılacağı fabrikada ilk aşamada 3'ü beyaz 13'ü de mavi yakalı olmak üzere toplam 16 kişi istihdam edilecek. Tezmaksan doğaya dost sürdürülebilir bir mimariyle inşa ettiği fabrikasıyla üretim kapasitesini 10 kat artırarak, 2030 yılında 100 milyon euroluk ciroya ulaşmayı hedefliyor. Fabrika açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sağladıkları destek mekanizmalarıyla hem ihracatta yüksek teknolojili ürünlerinin payının arttığını hem de üretimde yapısal dönüşüm için yeteneklerin geliştirildiğini ifade etti. Ülkemizin alanında öncü firmalarından Tezmaksan'ın gerçekleştirdiği bu yatırımla hem sanayideki dönüşüme hem de katma değerli ürün ihracatına sağladığı katkıyı çok kıymetli bulduklarını söyleyen Kacır, "Sivas fabrikası ile birlikte, 2030 yılına kadar en az 100 milyon dolarlık bir ihracat bekliyoruz" dedi. Sivas fabrikasından 40 farklı ülkeye ihracat yapılacağını vurgulayan Kacır, "Bu ülkede taş üstüne taş koyan, yenilik peşinde koşan, üreten, ihracat yapan, insanımıza istihdam sağlayan tüm yatırımcılarımızın başımızın üstünde yeri var" şeklinde konuştu.