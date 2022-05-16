Sivas’ta 45 firmadan 15 bin istihdam sözü

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Meclis Toplantısında konuşan STSO Başkanı Mustafa Eken, Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde yer tahsisi yapılan 45 firmadan 15 kişilik istihdam taahhüdü aldıklarını söyledi.

DEMİRAĞ OSB 15 BİN KİŞİYE İŞ KAPISI OLACAK

Demirağ OSB'de yer tahsisleri ve temel atma törenlerinin devam ettiğini dile getiren Başkan Mustafa Eken, "Demirağ OSB'de temel atmalar ve yer tahsisleri devam ediyor. Son olarak Türkiye'de 1. Avrupa ikinci sırada yer alan Tezmaksan 250 Milyon TL'lik yatırım için temel attı. Türkiye'nin önemli firmalarının temel atma törenleri önümüzdeki günlerde de devam edecek. Demirağ'da güzel şeyler olmaya devam edecek. Şuana kadar 45 firmaya yer tahsisi yaptık ve 15 BİN kişinin istihdamı için taahhüt aldık. 1.OSB 2002 yılında 850 kişi istihdam ediyormuş, 2022'de ise 11 bin kişi istihdam ediyor. Demirağ ise henüz altyapısı devam ederken sayı 15 bin" diye konuştu.

"KİM GELİRSE GELSİN YERİMİZ VAR"

29 Mayıs'ta İstanbul'da 400 iş insanı ile bir araya geleceklerini ifade eden Başkan Eken, "29 Mayıs'ta Valimizle, Belediye Başkanımızla, İstanbul Haliç Kongre Merkezinde 400'e yakın Sivaslı iş adamlarımız başta olmak üzere iş insanlarıyla toplantı yapacağız. Sivas'a yatırım yapanlarda var, yatırım yapmayı düşünenlerde var. Türkiye'nin her yerinden yatırımcılarımıza yer veriyoruz. Kim gelirse gelsin yerimiz var. Yeter ki yatırım yapsın, doğru yatırım yapsın, rant elde etmek için değil buraya memleketine hizmet etmek istesin. İstihdama ve ihracata katkı sağlayacak tüm firmalarımıza yer veriyoruz" diye konuştu.