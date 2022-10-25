Sivas’ta şeker pancarında 1 milyon tonun üzerinde rekolte bekleniyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek, 2021 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre şeker pancarı üretiminde Türkiye'de 6. sırada yer alan Sivas'ta hasada katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizesinde merkeze bağlı Aşağıyıldızlı köyünde çiftçi Hüseyin Çamcı'ya ait 300 dönüm arazide traktörle hasat yapan Şimşek, üreticilere hayırlı ve bol hasat diledi.

Hasat sonrası açıklama yapan Şimşek, yaz dönemi boyunca kentte çeşitli hasatlara katıldığını ifade ederek, "Çiftçilerimizin sevincine ortak olduk ve büyük bir memnuniyetle gördük ki çiftçilerimizin bu yıl yüzü güldü. Emeklerinin karşılıklarını aldılar. Bugün de son hasadımızı gerçekleştirmek üzere Aşağıyıldızlı köyündeyiz. Burada şeker pancarı hasadına eşlik ettik." ifadesini kullandı.

Şimşek, kentin şeker pancarı üretimi ve kalitesi yönüyle ülke genelinde ön plana çıktığını vurgulayarak, "Her geçen gün şeker pancarımızın üretim alanı genişliyor. Geçen yıl 815 bin ton civarında pancar üretimi varken bu yıl rekoltenin 1 milyon tonun üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Ben çiftçilerimize hayırlı, bol kazançlar diliyorum. İnşallah her yılları bu yılki gibi olsun. Emeklerinin karşılığını alsınlar." değerlendirmesini yaptı.

Çiftçi Çamcı da 300 dönümlük tarlasından bu sene yaklaşık 12 ton şeker pancarı rekoltesi beklediğini aktardı.