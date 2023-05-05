Sivas’ta TOGG izdihamı

VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLİYOR

TOGG otomobili görmek için geldiğini ifade eden Can ve Bilal Öğüt kardeşler; "Çok mutlu ve gururluyuz. Dışa bağlılığımızı parça parça kesiyoruz. Gerek İHA'lar olsun gerek SİHA'lar olsun şimdi de yerli aracımız olsun dışa bağlılığımızı kesmemiz çok güzel bir duygu. Verilen sözler yerine getiriliyor ve eminim ki yine verilen sözlerde yerlerine getirilecek bu konuda en ufak şüphemiz yok. Başında nasıl onunla birlikteysek şimdi de onunla devam ediyoruz minnet duyuyoruz. Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Devletimiz var olsun" dedi.