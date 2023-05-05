Sivas’ta TOGG izdihamı

Türkiye'de üretilen elektrikli otomobil TOGG, Türkiye'nin pek çok noktasında görücüye çıkmaya başladı. Sivas'ta Kongre müzesi bahçesine park edilen '58 SVS 58' plakalı 'Anadolu' renkli araca vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Otomobili incelemek için adeta birbiriyle yarışan vatandaşlar araçla birlikte öz çekim yaptı. Vatandaşlar araca hayran kalırken, her noktasını incelediler.
VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLİYOR
TOGG otomobili görmek için geldiğini ifade eden Can ve Bilal Öğüt kardeşler; "Çok mutlu ve gururluyuz. Dışa bağlılığımızı parça parça kesiyoruz. Gerek İHA'lar olsun gerek SİHA'lar olsun şimdi de yerli aracımız olsun dışa bağlılığımızı kesmemiz çok güzel bir duygu. Verilen sözler yerine getiriliyor ve eminim ki yine verilen sözlerde yerlerine getirilecek bu konuda en ufak şüphemiz yok. Başında nasıl onunla birlikteysek şimdi de onunla devam ediyoruz minnet duyuyoruz. Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Devletimiz var olsun" dedi.
TAYYİP ERDOĞAN TÜKİYEYİ DEVLER LİGİNE YÜKSELTTİ
Aracı görmeye geldik ve araç şahane diyen Yakup Bahtiyar; "Hislerimi dile getiremiyorum gerçekten çok duygulandım. Yerli otomobiliyle, Yüksek Hızlı tren hattıyla, İHA-SİHA'larla, milli muharip uçağı KAAN'la ve niceleriyle Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi devler ligine yükseltti. Allah onu başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.