Sıvı yağda önemli oyuncu oluyor

Türkiye tarımı için stratejik yatırımlara odaklanarak 'enflasyon ve cari açığa panzehir' olmayı hedefleyen Tarım Kredi, yağ sektörüne girdi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde yer alan Aynes Gıda'yı satın alarak süt ve süt ürünleri alanında önemli bir yatırıma imza atan, daha sonra da Sivas Teknik Tarım Anonim Şirketi'ni (SİVTAŞ) bünyesine katan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Afyonkarahisar'da yer alan Oruçoğlu Yağ Sanayi'yi aldı.Türk tarımına ve bitkisel yağ sektörüne katkı yapmak, üretici ortaklarının menfaatlerini korumak amacıyla Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi kurduklarını belirten Tarım Kredi'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, Afyonkarahisar'da bulunan Oruçoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret üretim tesislerinin, cebri icra yoluyla satışının ilanı üzerine ihaleye katılma kararı aldıkları, ilgili kurumlara tüm müracaatların eksiksiz yapıldığı ve resmi izinlerin alındığı belirtildi. Cebri satış ihalesinin, Afyonkarahisar İcra Dairesi tarafından açık ve şeffaf bir şekilde yapıldığı vurgulanan açıklamada, "İhaleye en yüksek teklif şirketimizce verilmiştir. İhaleyle ilgili tüm yasal süreçler şeffaf bir şekilde tamamlanmış, tesis 12 Haziran'da Tarım Kredi Yağ Sanayi adına tescil edilmiştir" denildi.Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, daha önceki açıklamalarında faaliyet gösterdikleri alanlarda uçtan uca ihtiyacı karşılamaya odaklandıklarını söylemişti. Geçtiğimiz yıllarda ayçiçek yağında sorun yaşandığını hatırlatan Aydın, zeytinyağında küresel problemler olduğuna değinerek, "Yağda yatırım da yapabiliriz hazır bir tesisi satın da alabiliriz" demişti