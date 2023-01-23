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Giriş Tarihi: 24.1.2023

Siyasi görüşe göre destek vermiyoruz

Siyasi görüşe göre destek vermiyoruz
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bir partinin genel başkanı, yakın zamanda BAYKAR ile ilgili 'Devletin bütün imkânları bu firmaya aktarılıyor' dedi. Bunların aslı, astarı yok. Biz firmaların siyasi görüşlerine göre desteklerimizi vermiyoruz" şeklinde konuştu. Suyun basıncını ölçen ve "Turcorn" olmayı hedefleyen ENELSAN'ı ziyaret eden Bakan Varank, firmaların hazırlamış oldukları projelerle bakanlığa başvurduğunu belirtti. Mustafa Varank, "Bağımsız değerlendiriciler bu projeleri değerlendirip desteklerini ona göre veriyorlar" dedi. ANKARA
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Siyasi görüşe göre destek vermiyoruz
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