Skandal genel kurula bakanlık soruşturma başlattı

TARİŞ Pamuk Birliği'nin Seçimli Genel Kurul Toplantısı 18 Ocak Perşembe günü İzmir Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi Salonu'nda yapıldı. 104 delegesi bulunan Tariş Pamuk Birliği'nin İzmir'de yapılan skandal genel kurulunun yasalara uygun olmadığı ortaya çıkmıştı. Yaklaşık 40 delegenin Çiftçi Kayıt Sistemi'nde yer almadığını, bir kısımının ise pamuk üretmediği halde delege yapıldığı iddia edildi. Bu iddialar üzerinde Ticaret Bakanlığı konu ile ilgili soruşturma başlattı, müfettiş görevlendirdi.

BAŞKAN ÖZER, "BAKANLIĞIMIZ SORUŞTURMA BAŞLATTI"

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer, 18 Ocak'ta gerçekleşen skandal genel kurula çok sert tepki gösterdi. Başkan Özer, yaptığı açıklamada, "TARİŞ Pamuk Birliği'nin 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşen hilelerle dolu skandal genel kurulunda kendi seçimlerini garanti altına almak adına Faruk Aydın ve Ali Şimşek tarafından organize edilen hileli delege belirlenmesi hususunda bakanlığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma neticesinde bu hilekarların hileleri ortaya çıkacaktır. Şimdi de bu zaatı muhteremler kendilerine muhalif olan en başta Söke Kooperatifimizin delege sayısını düşürmek adına bir çok kooperatifin birlik üzerinden satışını gerçekleştirilmesi amacıyla satışı talep edilen pamukların müşterileri olduğu halde talep yoktur gibi absürt gerekçelerle satışını yapmayarak suç işliyorlar. Ayrıca muhalif kooperatifleri zor duruma düşürmeye çalışmakta, birliğe pamuk teslim etmemeleri için yıldırmakta ve ilk genel kurulda muhalif kooperatiflerin delege sayısını azaltmaya çalışmaktadırlar" dedi.

O KOLTUKLARDA HİLEYLE OTURDUNUZ

Başkan İsmail Özer açıklamasına şu şekilde devam etti, "Hileyle oturduğunuz o koltuklarda tutunma çabalarınız nafiledir. Gerçeğin kötü bir tarafı vardır. Bir gün mutlaka ortaya çıkar. Türk tarımının yüz karası olabilecek uygulamalar neticesinde koltuklarını sağlama aldıklarını düşünenler, pamuk üreticisinin haklarını kimseye yedirmeyeceğiz. Hileyle oturduğunuz o koltuklarınızdan hak ve hukukla kalkacak ve gideceksiniz. Haksızlıklarınız, hileleriniz nafiledir. Çiftçinin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Hilebazların, cambazların takipçisi olduğumuzu, hakka ve hukuka kim karşı duruyorsa hesabını soracağımızı kamuoyuna saygıyla ilan ederiz."