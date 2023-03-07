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Giriş Tarihi: 7.3.2023 10:13 Son Güncelleme: 7.3.2023 10:25

SLG Lojistik’ten deprem desteği

SLG Lojistik depremzedeler için dünyanın çeşitli yerlerinden yaşam konteynerleri getirmeye başladı. SLG Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yiğit, "Bu yaralar sarılana kadar Türk halkımızın yanındayız" dedi.

SLG Lojistik’ten deprem desteği

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgeler için tüm Türkiye kenetlenirken, yurt dışı ve yurt içinden yapılan yardımların bölgelere sevk edilmesi konusunda ilk günden bu yana tüm imkanları ile lojistik desteği veren SLG Lojistik, şimdi de SLG İnşaat olarak depremzedeler için dünyanın çeşitli yerlerinden yaşam konteynerleri getirmeye başladı.

'YARALAR SARILANA KADAR TÜRK HALKIMIZIN YANINDAYIZ'

SLG Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yiğit, "Bu felaket bize şunu gösterdi: Malda yalan mülkte yalan önemli olan insan" diyerek "Bu yaralar sarılana kadar Türk halkımızın yanındayız" dedi.

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SLG Lojistik’ten deprem desteği
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