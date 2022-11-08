Smart Güneş Teknolojileri’nden 1.2 milyar liralık yatırım

Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 2022 yılı 9 aylık cirosu 1.18 milyar TL, ana ortaklık konsolide net dönem kârı 137.5 milyon TL ve FAVÖK 181.2 milyon TL'ye ulaşan Smart Güneş Teknolojileri, 2023 yılında 1.2 milyar TL'lik yatırım yapacak.Önümüzdeki dönemde güneş panellerinin yapı taşı olan hücre teknolojisine yatırım yapacakları mesajını veren Demirdağ, "Kaynakların yerlileştirilmesi için atılan her adım ülke ekonomisinin cari açığını düşürmek için önemli bir katkı sağlıyor. Panelin üretiminde kullanılan birçok malzeme de artık Türkiye'de üretilmeye başladı" dedi. Şirket, 2017'de Gebze'de kurduğu 1.200 MW FV ile 2022'de Dilovası'nda kurulan 500 MW FVpanel üretim kapasiteli güneş paneli üretim tesislerine bir yenisini daha ekleyecek. İzmir Aliağa'da hücre teknolojisi geliştirmek için inşaata başlandı. İlk panel tesisinin açılışının Ocak 2023'te yapılması planlıyor.