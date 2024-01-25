Smartmetrics Kurucusu İlkay Batur: Franchise Market Türkiye işbirliği ile franchise iş dünyasını büyütmeyi hedefliyoruz

Smartmetrics, Franchise Market Türkiye ile işbirliği kapsamında franchise iş dünyasını genişletme hedefini duyurdu. Türkiye'de franchise ekosisteminin 2024 yılına kadar 4,521 yeni şube açmayı planladığı ve 2023'te 55 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmayı hedeflediği bildirildi. Ekonomist dergisine göre, sektörün 2024'te 65 milyar dolara ulaşması ve 300 bin kişilik istihdam yaratması bekleniyor. Franchise sistemi, pandemi sonrası ekonomik dalgalanmalarda güvenli bir yatırım modeli olarak öne çıkarken, Türkiye'nin genç nüfusu ve girişimcilik kültürü sektörün gelecekteki büyüme potansiyelini destekliyor.



FRANCHİSE MARKET TÜRKİYE & SMARTMETRİCS İŞBİRLİĞİ ETKİNLİĞİ



Bu çerçevede, Smartmetrics tarafından İstanbul'da düzenlenen etkinlikte franchise iş dünyası bir araya geldi. Etkinlikte, Franchise Market Türkiye Dergisi'nin yazarları ve ekosistemin şirket yöneticileriyle yenilikler ve 2024 hedefleri ele alındı. #growandshine2024 temasıyla gerçekleştirilen etkinliğin ana sponsoru Viven olurken, Feast, Cups & Clouds ve Özgün Zeytin gibi firmalar da sponsor olarak destek verdi.



Smartmetrics Kurucusu İlkay Batur, 2024 içerisinde Franchise Market Türkiye'nin medyada daha geniş yer alacağını, TV formatında programlar yapacağını ve mobil uygulama çalışmalarını tamamlayacağını belirtti. Batur, 2025 yılı hedeflerinin Türkiye'nin en büyük basın organizasyonlarından biri olmak olduğunu açıkladı. Franchise Market Türkiye Direktörü Melis İstanbullu, Smartmetrics'in markayı devralmasıyla yeni çağa uyum sağlayan dinamiklerle markanın değerinin arttığını vurguladı. Ajans Müdürü İlayda Molla ise, derginin popülerliğinin ve trafik alımının arttığını, editöryal ve kurumsal anlamda dinamik ve yenilikçi bir kimlik kazandığını ifade etti.



ETKİNLİKTE İZMİR'İN GÖZDE FİRMASI YER ALDI



Viven İnşaat Direktörü Edip Singin, Smartmetrics ve Franchise Market Türkiye Dergisi ile olan işbirliklerinin getirdiği katkıları ve global firma olma hedeflerini paylaştı.



Smartmetrics, büyüme odaklı pazarlama, strateji geliştirme, dijital deneyim ve A'dan Z'ye marka yönetimi gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Markaların dijital kurulumları ve pazarlama stratejileri konusunda uzmanlaşmış olan şirket, sektördeki yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çekiyor.



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Smartmetrics, büyüme odaklı pazarlama, strateji geliştirme, dijital deneyimler ve A'dan Z'ye marka yönetimi konularında hizmet veren bir reklam ajansıdır. Markaların dijital tüm kurulumları ve pazarlama stratejilerinde uzmanlaşan Smartmetrics, dinamik ve yenilikçi yaklaşımlarıyla sektörde fark yaratmaktadır.

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