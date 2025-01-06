SOCAR’dan 7 milyar $ yatırım

Türkiye'ye son 17 yılda 18.5 milyar dolar yatırım yapan SOCAR, önümüzdeki yıllarda petrokimya alanında 7 milyar dolarlık yatırım planlıyor. Proje kapsamında yeni üretim üniteleri kurulacak ve mevcut tesisler modernize edilecek. Yatırımın detayları, FEED (Ön Uç Mühendislik Tasarımı) süreci sonunda netleşecek. Bu süreç, ünitelerin tasarımı ve tedarik edilecek ülkelerin belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak.

FEED sürecinin 18-24 ay sürmesi bekleniyor ve 2026 sonunda tamamlanması hedefleniyor. Sürecin sonunda nihai yatırım kararı alınacak. İstanbul'da düzenlenen toplantıda konuşan SOCAR Türkiye CEO'su Elçin Ibadov, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi'nin (SOCAR), son 17 yılda toplam 18.5 milyar dolar yatırım yaparak Türkiye'nin en büyük yabancı yatırımcısı olduğunu söyledi. Ibadov, Türkiye'nin en büyük dış yatırımcısı olan şirketin doğrudan ve dolaylı olarak 10 bin kişiye istihdam sağladığını dile getirdi. Geçen yıl STAR Rafineri'de ilk planlı bakım duruşunun tamamlandığını ve bu süreçte kapasite artırımına ilişkin çalışmaların yapıldığını anımsatan Ibadov, "Rafinerinin kapasitesi yüzde 2.5 arttı. Bu artışla ham petrol işleme kapasitemiz yıllık 13 milyon tonu geçecek" dedi.

DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK

Petkim 'Master Planı' projesi için FEED (Ön Uç Mühendislik Tasarımı) kararı aldıklarına dikkati çeken Ibadov, "'Petkim'in geleceğini nasıl kurgularız' çalışmaları üzerine bir karar aldık" dedi. Ibadov, projenin finansmanına dair soruya ilişkin, "Finansmanla ilgili de şu an ilk aşamada bizim için önemli olan FEED'in çıkaracağı sonuç. Biz yaklaşık 7 milyar dolarlık bir yatırım olmasını öngörüyoruz" dedi. Socar Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Kenan Mirzayev ise "Bu yatırımlar, ülkenin petrokimya sektöründeki dışa bağımlılığını azaltacak" değerlendirmesinde bulundu.