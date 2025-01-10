Softito’dan Yeni Dönem: 3. Dönem Yazılım ve Bilişim Eğitimleri Başlıyor!

Yeni Bir Kariyer Yolculuğu Seni Bekliyor
Softito'nun alanında uzman eğitmenleri, teknolojiye meraklı bireyler için hem teorik hem de uygulamalı bir eğitim sunuyor.
İster yazılım dünyasına ilk adımını atıyor olun, ister mevcut bilginizi geliştirmek isteyin, Softito'nun 3. dönem programı kariyer hedeflerinize uygun olarak tasarlandı.
Eğitimlerin Detayları
Programda Seni Neler Bekliyor?
Kimler Katılabilir?
Yazılıma ilgi duyan tüm bireyler.
Son Başvuru Tarihi Kaçırma! Eğitimlere kayıt olmak için son başvuru tarihi: 12 Ocak 2025. Kontenjanlar sınırlı, bu fırsatı kaçırmayın!
Başvuru ve Detaylar
Başvuru yapmak ve detaylı bilgi almak için https://softito.com.tr/view/egitim/egitimTumuListe.php aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz:
Hayallerindeki yazılım kariyeri için ilk adımı Softito'yla at!
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