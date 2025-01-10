Softito’dan Yeni Dönem: 3. Dönem Yazılım ve Bilişim Eğitimleri Başlıyor!

Yeni Bir Kariyer Yolculuğu Seni Bekliyor

Softito'nun alanında uzman eğitmenleri, teknolojiye meraklı bireyler için hem teorik hem de uygulamalı bir eğitim sunuyor.

İster yazılım dünyasına ilk adımını atıyor olun, ister mevcut bilginizi geliştirmek isteyin, Softito'nun 3. dönem programı kariyer hedeflerinize uygun olarak tasarlandı.

Eğitimlerin Detayları

Frontend Developer Eğitimi: HTML, CSS, JavaScript, React gibi modern teknolojilerle web geliştirme dünyasına hakim olun.

Backend Developer Eğitimi: Node.js, Python, API geliştirme, veritabanı yönetimi gibi temel ve ileri düzey beceriler kazandırılıyor.

Programda Seni Neler Bekliyor?

Alanının önde gelen profesyonellerinden birebir rehberlik.

Gerçek dünya projeleriyle pratik yapma imkânı.

Sertifikalandırma ile CV'ni güçlendirme fırsatı.

Softito'nun geniş sektör ağı sayesinde iş bağlantıları kurma.

Hibrit eğitim modeli (140 saat çevrimiçi, 180 saat yüz yüze).

Ortak derslerle (Proje Yönetimi, Yazılım Dokümantasyon Sistematiği, Süreklilik, Kod Güvenliği vb.) gelişim.

Kimler Katılabilir?

Yazılıma ilgi duyan tüm bireyler.

Kariyer değişikliği yaparak teknoloji alanında uzmanlaşmak isteyenler.

Yazılım bilginizi daha da ileri seviyeye taşımak isteyen profesyoneller.

Son Başvuru Tarihi Kaçırma! Eğitimlere kayıt olmak için son başvuru tarihi: 12 Ocak 2025. Kontenjanlar sınırlı, bu fırsatı kaçırmayın!

Başvuru ve Detaylar

Başvuru yapmak ve detaylı bilgi almak için https://softito.com.tr/view/egitim/egitimTumuListe.php aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz:

Hayallerindeki yazılım kariyeri için ilk adımı Softito'yla at!

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