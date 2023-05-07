Soğan fiyatları 6 TL’ye düştü

Muhalefetin diline doladığı soğan fiyatları dip yaptı. Adana'da tarlada soğanın kilogram fiyatı 6-7 liraya kadar düştü. Soğana talep olmaması nedeniyle ürün tarlada kaldı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, " Hatay soğanı da Adana soğanından 1-2 lira daha fazla. Bu fiyatların daha da aşağı düşeceği kesin gözüküyor. Vatandaşlarımız 3-4 gün sonra çok ucuza soğan yiyecek" dedi. Adana'da 31 Mart'tan bu yana hasat devam ediyor. İlk hasatta tarlada kilogram fiyatı 17-18 lira olan soğan, şu anda 6-7 liraya, 2'nci kalite soğan ise 3-4 liraya kadar geriledi. Ancak kent genelinde soğana talep olmaması nedeniyle ürünler tarlada kaldı. Üretici ve tüccarlar, mayıs ayı sonunda soğanı yurtdışına ihraç etmek istiyor. Bu sene 23 bin dönüme ekilen soğandan ortalama 105 bin ton rekolte bekleniyor.Adana ve Hatay'da hasadın yüzde 40'ının yapıldığını vurgulayan Doğan, "Soğanın yüzde 60'ı halen tarlada duruyor. Soğan artık kırmızı kabuk bağladığı için raf ömrü de arttı. Eğer ay sonu soğan için yurtdışı kapıları açılmazsa soğan tarlada kalacak" ifadelerini kullandı.Fiyatların önümüzdeki günlerde daha da düşeceğini anlatan Doğan, şunları söyledi: "Marketteki yüksek fiyatlar 3-4 gün önce sökülen soğan fiyatları. Şu anda soğan tarlada tüccar tarafından kilogramı 6-7 liradan sökülüyor. Hal ve marketlerde 10-15 liradan satılacaktır. Fiyattaki düşüş markete 3-4 gün sonra yansır."