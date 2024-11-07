Sokak hayvanlarına 1.8 milyar TL kaynak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, barınaklar ve sokak hayvanları için 1.8 milyar TL kaynak ayırdıklarını açıkladı. Belediyelere sokak hayvanlarının bakımına yönelik, kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinden pay ayrılması zorunluluğu getirildiğini anımsatan Yumaklı, belirtilen payın üzerinde harcama yapılması durumunda, bu fazla tutarın yüzde 40'ının Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ilgili belediyeye aktarılacağı hükmünün de getirildiğini aktardı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda soruları yanıtlayan Bakan Yumaklı, tarım sektöründe krize dönüşen kahverengi kokarca salgınını sona erdirememelerindeki en büyük etkenin "gurbetçi tarım çalışanları" olduğunu anlattı.Bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin çiftçi kayıt sistemine ilişkin sorusu üzerine, 2023'te 2.2 milyon ve 2024'te 2.3 milyon kayıtlı çiftçi olduğunu söyleyen Yumaklı, sistemde kayıtlı ekili alanlarında 121 milyon dekardan 165 milyon dekara yükseldiğini bildirdi. Yumaklı, çiftçilerin borçlarına yönelik 2024 Eylül'de kullandırılan kredi bakiyesinin 790 milyar lira ve takipteki kredilerin 3.1 milyar lira olduğunu söyledi.