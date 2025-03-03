Sokakta elektrik çarpması kâbusuna son

Geçenyıl İzmir'de iki vatandaşın hayatını kaybetmesine, birkaç hafta önce de İstanbul Kadıköy'de bir köpeğin ölmesine sebep olan kaçak elektrik akımı sorunu kökünden çözülüyor. Elektrik hatlarının geçtiği sokak ve caddelerdeki kaçakları belirlemek amacıyla ABD'li bir firmadan çok yeni bir teknoloji olan "temas gerilimi tespit cihazı" kiralayan UEDAŞ ve EnerjiSa, hizmet verdikleri bölgelerdeki sorunlu noktaları tespit edecek. Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ'nin (UEDAŞ) Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu, cihazın dünyada henüz çok yeni bir teknoloji olduğunu ve ABD'nin yanı sıra AB'deki bazı ülkelerin ardından ilk kez Türkiye'de kullanılacağını ifade etti.