Söke halka arzında talep rekoru

SÖKE'NİN, 581 milyon TL'lik halka arzına yatırımcıdan 118 kat talep geldi. Ulusoy Un, iştiraki Söke'yi de halka açarak Borsa İstanbul'da işlem gören ikinci un şirketi haline getirdi. Söke, Borsa İstanbul tarihinde bir ilki gerçekleştirerek hem tutar hem de talep katsayısı ile bugüne kadar en çok talep toplayan firma unvanına sahip oldu. Qnb Finansinvest liderliğinde pay başına 7.5 TL ile 4-5-6 Ocak tarihlerinde talep toplayan Söke'ye halka arz büyüklüğü olan 581 milyon TL'nin 118 katı kadar talep geldi. Böylece toplamda 860 bin 816 yatırımcıdan 68.7 milyar liralık talep gelerek Borsa İstanbul tarihinde bir rekor gerçekleşti.Gelen talebin döviz karşılığı olan 3.6 milyar dolar. Bu sadece Türkiye için değil, dünya finans piyasaları için de önemli bir talep. Söke için Borsa İstanbul'da ilk gong 12 Ocak Perşembe günü çalacak. Söke Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, "Halka arzdan gelen kaynağın yüzde 65'i yatırım, yüzde 35'i işletme sermayesinde kullanılacak" dedi.