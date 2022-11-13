SolarUp’ta hedef yerli üretim gücünü artırmak

Kalyon PV tarafından düzenlenen ve sürdürülebilir enerji sektöründe etki yaratabilecek, ölçeklenebilir teknoloji çözümleriyle buluşmayı hedefleyen SolarUp Hızlandırma Programı'na yüzden fazla başvuru oldu. Projelerden 9'u ölçeklenebilir bir iş modeli olduğunu ispatladı. "Doğayı iyileştiren enerji" sloganıyla başlattığı 'SolarUp Hızlandırma Programı'nın kapanış töreni, Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu ve Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli'nin katılımı ile yapıldı. Haluk Kalyoncu, "Kalyon Holding, sürdürülebilir bir yaşam için attığı her adımda; Toplum, Tabiat, Tasarım ve Teknoloji olarak tanımladığı 4T yaklaşımıyla hareket etmektedir. Kalyon Enerji olarak bizler de bu vizyon çerçevesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. Kalyon PV CEO'su Ersan Tüfekçi ise "Hedefimiz, yalnızca güneş paneli değil, teknolojiyi de geliştiren bir üretim merkezi olmak. Sektörümüzde bir ilk olan bu proje ile başka sektörlere de ilham vermeyi amaçlıyoruz. Güneş paneli üretiminin dört aşamasını da aynı çatı altında toplayan Kalyon PV, SolarUp ile yenilikçi teknoloji ve iş modellerini desteklerken yerli üretim gücünü de artırmayı hedefliyor" diye konuştu.