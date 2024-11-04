Solwie Energy CEO’su Samet Koç: Enerji Dönüşümünün Parçası Olmak İçin Somut Adımlar Atıyoruz

Solwie Energy CEO'su Samet Koç, Bakan Bayraktar'ın 40 bin megavatlık HVDC enerji koridoru projesine atıfta bulunarak, "Türkiye'nin enerji altyapısını modernize etmek, şebekeyi güçlendirmek ve arz güvenliğini sağlamak bir önceliktir. Solwie Energy olarak biz de rüzgâr ve güneş enerjisi yatırımlarımızı bu vizyon doğrultusunda genişletiyoruz. Amacımız, küresel düzeyde rekabet edebilen bir enerji altyapısının parçası olmaktır" ifadelerini kullandı.

YEKA İHALELERİ VE SÜPER İZİN MODELİ

Koç, Türkiye'nin izin süreçlerini hızlandırma hamlesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek şunları söyledi: "48 aya kadar uzayan süreçlerin iki yılın altına indirilmesi sektöre ciddi bir ivme kazandıracak. YEKA ihaleleriyle daha rekabetçi bir yapıya geçilmesi, projelerin hızla devreye alınmasına olanak tanıyacak. Bu reformların, yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmak isteyen bizler için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyoruz."

RÜZGâR VE GÜNEŞTE BÜYÜME HEDEFİ

Solwie Energy CEO'su, Türkiye'nin 2035 yılına kadar rüzgâr ve güneş enerjisinde 120 bin megavatlık kurulu güce ulaşma hedefinin heyecan verici olduğunu söyledi: "Bu hedefler doğrultusunda yatırım yapmaya kararlıyız. Şu an Kayseri'deki rüzgâr enerjisi sahamızda ciddi bir ilerleme kaydediyoruz. Her yıl en az 8 bin megavatlık kurulu gücü devreye alma hedefi ise sektör oyuncularının motivasyonunu artıracak."

108 MİLYAR DOLARLIK REFORM SÜRECİNDE ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ

Koç, Bayraktar'ın açıkladığı 108 milyar dolarlık yatırım planına da değinerek, "Bu kadar geniş çaplı bir reform sürecinde özel sektörün katkısı ve aktif katılımı çok önemlidir. Solwie Energy olarak, enerji bağımsızlığı yolunda hem Türkiye hem de insanlık için sürdürülebilir yatırımlara odaklanıyoruz. Yenilenebilir kaynakların geliştirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması ortak hedefimizdir" dedi.

BÖLGESEL ŞAMPİYONLUK VİZYONU

Son olarak Koç, enerji şirketlerinin bölgesel milli şampiyonlar haline getirilmesi fikrini desteklediğini belirtti: "TEİAŞ, BOTAŞ ve diğer kamu şirketlerinin dönüşüm süreçleri, sektörde liderlik rolümüzü güçlendirecek niteliktedir. Bu, sadece bir kalkınma hamlesi değil, Türkiye'nin enerji geleceğine yönelik kalıcı bir adım olacaktır."

Samet Koç, sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecinin içinde olmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Bu reformları ve vizyonu destekleyerek, sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirecek yatırımlara imza atacağız."