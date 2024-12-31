Solwie Energy CEO’su Samet Koç: “Türkiye’nin Enerji Bağımsızlığı İçin Çalışıyoruz”

Bu yatırımın Türkiye'nin enerji dönüşümünde önemli bir kilometre taşı olduğunu vurgulayan Solwie Energy CEO'su Samet Koç, projeyi ve geleceğe yönelik vizyonunu değerlendirdi:

"YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI SADECE BİR SEKTÖR DEĞİL, BİR SORUMLULUKTUR"

Samet Koç, projeye dair yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Solwie Energy olarak, Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla çıktığımız bu yolda her geçen gün daha büyük adımlar atıyoruz. Kayseri İncesu'daki rüzgâr enerjisi projemiz, sürdürülebilirlik ve enerji bağımsızlığı için atılmış önemli bir adım. Bu projeyi yalnızca teknik bir başarı olarak görmüyoruz; aynı zamanda doğaya, topluma ve geleceğe karşı duyduğumuz sorumluluğun bir yansıması olarak değerlendiriyoruz.

Yaklaşık 60 milyon kilowatt saatlik üretim kapasitemizle 22 bin haneye enerji sağlayacak bu proje, bölgedeki çevresel etkileri en aza indirerek ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sunacak. Rüzgâr enerjisi gibi yenilikçi çözümler, enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve ithalata olan bağımlılığı azaltmak için kritik öneme sahip."

"TEKNOLOJİYİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ BİR ARAYA GETİRİYORUZ"

Projenin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesinde ekibin üstün gayretine dikkat çeken Koç, "Sadece 5 ay gibi kısa bir sürede ilk türbinin montajını tamamladık. Bu, ekiplerimizin profesyonelliği ve özverisi sayesinde mümkün oldu. Solwie Energy olarak, en ileri teknolojiyi kullanarak sürdürülebilir bir enerji altyapısı inşa etmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin enerji vizyonuna uygun, çevreye duyarlı ve teknolojik altyapısıyla dikkat çeken bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

TÜRKİYE'NİN 2035 ENERJİ VİZYONU

Koç, Türkiye'nin yenilenebilir enerji yolculuğunda daha fazlasının yapılması gerektiğini belirtti:

"Türkiye, enerjide bağımsızlık ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında önemli adımlar atıyor. Ancak bu yolculuk, yalnızca büyük projelerle değil, sürdürülebilirlik odaklı stratejilerle şekillenmeli. 2035 yılına kadar rüzgâr ve güneş enerjisinde toplam kurulu kapasitemizi üç katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için kamu, özel sektör ve toplum olarak birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Solwie Energy olarak, bu dönüşümde liderlik etmeye kararlıyız. Yatırımlarımız, yalnızca elektrik üretmekle sınırlı kalmayacak; aynı zamanda istihdam yaratacak, yerel ekonomiyi destekleyecek ve çevresel etkileri en aza indirecek şekilde planlanıyor."

"GELECEK, YENİLENEBİLİR ENERJİDE"

Koç, yenilenebilir enerji yatırımlarının uzun vadeli etkilerine de dikkat çekerek, şunları ekledi: "Bugün yaptığımız yatırımlar, sadece bugünü değil, yarını da şekillendiriyor. Her kurduğumuz türbin, çocuklarımızın daha temiz bir gelecekte yaşaması için bir umut ışığı. Bu yüzden, yalnızca enerji üretmiyor; geleceğin enerji altyapısını inşa ediyoruz.

Solwie Energy olarak, ülkemizin enerji geleceğinde söz sahibi olmaktan gurur duyuyoruz. İncesu Rüzgâr Enerjisi Projesi'nin, Türkiye'nin enerji dönüşümüne güçlü bir katkı sunacağına inanıyorum. Bu proje, bir başlangıç; önümüzde daha büyük hedefler, daha büyük projeler var. Türkiye'nin potansiyeli sınırsız, biz de bu potansiyeli hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Kayseri İncesu Projesi'nin teknik detayları arasında 700 bin metreküp hafriyat, 2.100 metreküp beton dökümü, 10 kilometrelik yol yapımı ve 6 kilometrelik enerji nakil hattı bulunuyor. Bu altyapı, projenin verimliliğini ve sürdürülebilirliğini artırırken, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda atılmış güçlü bir adım olarak dikkat çekiyor.