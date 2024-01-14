Sömestirde kayak otellleri ve termaller dolacak

Sömestir tatili için geri sayım başladı. Önümüzdeki cumadan itibaren tatil zili çalacak. 5 Şubat'a kadar devam edecek olan sömestir turizm sektörünü de hareketlendirdi. Kayak ve termal tatili için fırsat olarak görülen bu dönemde Kapadokya ve Antalya otelleri de öne çıkmaya başladı. 15 günlük tatil dönemi kayak otellerinde iki kişilik standart oda, gecelik ortalama fiyatları 10 bin TL'den başlıyor. Termallerde bu fiyat ortalama 7 bin TL. Çocuklar için etüt ve spor etkinlikleri düzenleyen Antalya'da oteller ise iki yetişkin bir çocuk için gecelik ortalama 5 bin TL. Son dönemin gözdesi Kapadokya otellerinde ise iki kişilik oda kahvaltı fiyatları ortalama 4 bin TL. Bu fiyatlar otelin konumu, hizmeti ve oda türüne göre farklılık gösterebiliyor.Kayak ve termal otellerde ön rezervasyonlar yüzde 80'i bulurken, son dakika rezvasyonlarıyla birlikte yüzde 90'ların üzerine çıkması bekleniyor. Sömestir döneminde otobüs, uçak ve tren yolculukları da hızlanırken, otobüsler İstanbul çıkışlı Eskişehir, Kayseri, Antalya, Bursa gibi yakın tatil beldelerine tatil başı ve sonunda ek seferler düzenlemeye hazırlanıyor. Günde ortalama 600 bin kişinin otobüs seyahati yapacağı bu dönemde, 15 günde 7 milyon yolculuk bekleniyor.Neredekal.Com CEO'su Gökhan Sivrikaya, 1 Ocak itibariyle sömestir tatil aramalarında yoğunluğun arttığını söyledi. Sivrikaya, "Soğuk hava henüz tatil planını yapmayan aileleri kayak ve termal otellerine yönlendiriyor" dedi. Bu dönemde Antalya, Bodrum, Sapanca ve Şile'nin de aramalarda ön plana çıktığını anlatan Sivrikaya, "1 Ocak- 12 Ocak arasında tatil lokasyonu olarak en çok Kapadokya arandı. Kayseri Erciyes-Kapadokya tatili de bu dönemin gözdelerinden" diye konuştu.Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya otellerinin sömestirde özel etüt programları hazırladığını belirterek, "Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan çocuklar okullarıyla kampa gelip hem ders çalışıyor hem tatil yapıyor. Çocuklu aileler de otellerin özel animasyonları için geliyor. Ayrıca spor kampları da Antalya'yı tercih ediyor" dedi.Erzurum Panadöken Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, dağda 3 bin kişilik yatak kapasitesinin bulunduğunu belirterek, "Oteller yüzde 80 ön rezervasyon aldı. Her bütçeye uygun oda var. Dağda iyi bir otelde ortalama gecelik fiyatı 9 bin TL" dedi. Bolu Kartalkaya'daki Kaya Palazzo Oteli'nin Genel Müdürü Yusuf Avcı, kar yağışıyla birlikte rezervasyonların hızlandığını belirterek, "Sömestirde yüzde 90'ı bulur. Bölgede oda fiyatları 10 bin TL'den başlıyor 45 bin TL'ye kadar çıkıyor" diye konuştu. Kayseri Radisson Blu Kayseri Erciyes Genel Müdürü Altuğ Çiloğlu, kar yağışının talebi hızlandırdığını, ilginin yüksek olduğunu söyledi. Bursa Kaya Otel Genel Müdür Yardımcısı Hakan Berberoğlu, pistlerin yüzde 80'inin açık olduğunu belirterek, "Fiyatlar gecelik ortalama 15 bin TL" dedi.Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, sömestir tatilinin otobüsçülük sektöre hareket katacağını söyledi. Yıldırım, "Tatilin başlangıç ve bitiş dönemleri için İstanbul çıkışlı Ankara, Bursa, Eskişehir, Antalya, Kayseri gibi yakın şehirlere ek seferler düzenlenecek. 15 günlük sömestirde yaklaşık 7 milyon otobüs seyahati öngörüyoruz. Bu da ekonomiye 4 milyar TL'lik katkı sağlar" dedi.Afyonkarahisar Zafer Turistik Otelciler Derneği Başkanı ve İkbal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan, termallere ilginin çok yüksek olduğunu belirterek şunları anlattı: "İlk hafta için yüzde 85, ikinci hafta için yüzde 75 ön rezervasyon var. Son dakikalarla full oluruz. İki kişilik oda fiyatı 7 bin TL'den başlıyor 12 bin TL'ye kadar çıkıyor. Otellerde büyükler için canlı müzik küçükler için animasyonlar var. Gündüz spa ve havuz, akşam ise eğlence aileleri cezbediyor."