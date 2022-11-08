Son 20 yılda 6 milyar fidan toprakla buluşturuldu

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü öncesinde orman varlığı, fidan üretimi ve ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin son yıllarda orman varlığını istikrarlı şekilde artıran nadir ülkelerden biri olduğunu ifade eden Karacabey, 20 yılda ormanlık alanı 2,1 milyon hektar artırdıklarını söyledi.

Karacabey, Türkiye'nin 20 yıl önce 20,8 milyon hektar orman alanı varken bugün itibarıyla söz konusu alanın 22 milyon 933 bin hektara ulaştığına işaret ederek şöyle konuştu:

"Sadece bu yılki hedefimiz 600 milyondu ancak dikilen fidan adedi 603 milyonu buldu. Bu artış ülkemizi orman varlığı açısından diğer ülkelerin önüne geçiriyor. Birleşmiş Milletlerin 5 yılda bir yayımladığı ve ülkelerin orman varlıklarını gösteren FRA Raporu'nda Türkiye'nin orman varlığı, 2015 yılında 46'ncı sırada iken 2020 yılında 27'nci sıraya yükselmiştir. Dünyada orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada ise altıncı sıradayız. En çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında ise Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü ülke olduk."

"HEDEFİMİZİ 2023'TE FAZLASIYLA GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "ağaçlandırma seferberliği" kapsamında konulan hedeflere ulaşacaklarını vurgulayan Karacabey, "2023 yılına kadar 7 milyar fidanı toprakta yeşertme hedefi konulmuştu. 20 yılda 6 milyar fidan toprakla buluşturuldu. Bize gösterilen 7 milyar fidan hedefimizi 2023 yılında fazlasıyla gerçekleştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geçen yıl felaket boyutunda meydana gelen yangınlar neticesinde 139 bin 500 hektar orman alanının zarar gördüğünü dile getiren Karacabey, bu bölgelerden 11 bin 750 hektarda örtü yangını görüldüğünü, 19 bin 750 hektarının ise taşlık ve kayalık bölgelerde yaşandığını, bu nedenle söz konusu alanların doğaya terk edilmesinin kararlaştırıldığını anlattı.

Karacabey, yaşlı ağaçların bulunduğu bazı bölgelerde yangın sonrası bu ağaçların tohumlarından faydalanılarak "doğal yolla orman yenileme çalışması" yapıldığını, kısa sürede sonuç almak amacıyla bu yolun tercih edildiğini söyledi.

Çalışma yapılacak yaklaşık 108 bin hektarın 69 bin 300 hektarının doğal yolla, 38 bin 700 hektarının ise ağaçlandırma ve rehabilitasyon yoluyla yenilenmesinin planlandığını belirten Karacabey, şunları kaydetti:

"Geçen yıl orman yangınlarında zarar gören alanların eylül ayı itibarıyla yüzde 80'i yenilendi, yıl sonu itibarıyla tamamında yenileme çalışmaları bitirilecek. Geçen yıl zarar gören sahalara yaklaşık 25 milyon fidan dikilmiş, sahada bulunan sağlıklı tohumlardan ve takviye amaçlı ekilenlerden yaklaşık 500 milyon adet fidan çimlenmiştir."

"FİDAN İHTİYACININ TAMAMINI KENDİ FİDANLIKLARIMIZDAN KARŞILAMAKTAYIZ"

Karacabey, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, suni gençleştirme, rehabilitasyon ve tıbbi aromatik proje sahalarında kullanılacak fidanların üretimi yanında, özel sektörün ihtiyaç duyduğu altlık ve ara ürün ihtiyaçlarının karşılandığına dikkati çekerek, "Yapılan çalışmalar neticesinde ihracatımız, ithalatımızdan fazla olmuştur. Son 5 yılda ortalama 270 milyon fidan üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu yıl yapılan çalışmalar neticesinde 255 milyon adet fidan üretimi gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Genel Müdürlük bünyesinde 138 orman fidanlığı bulunduğunu söyleyen Karacabey, şu değerlendirmede bulundu:

"Fidan ihtiyacının tamamını kendi fidanlıklarımızdan karşılamaktayız. 2002 ve öncesinde 400 türde üretim yapılırken bugün 1000'i aşkın değişik türde fidan üretilmektedir. Üretim kapasitemiz yaklaşık 500 milyondur. Ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve endüstriyel plantasyon programlarımıza uygun olarak fidan üretim faaliyetlerimiz yapılmaktadır."