Son beş yılda 200 milyarlık artış

Türkiye'de en önemli alanlardan biri olan tarımda krediler ve teşvikler her geçen gün artıyor. Tarım kredileri de gittikçe çeşitleniyor ve artık birçok yeni seçenek var. Türkiye'de son 5 yılda tarım alanında kullandırılan krediler 200 milyar liradan fazla artış gösterdi. Özellikle salgın döneminde desteklerini sürdüren bankalar, tarım kredi stoklarını son iki yılda yaklaşık 100 milyar liraya yakın artırdı. Kredi stokunda son 5 yılda yüzde 200'den fazla artış yakalandı. 2022 yılında 325 milyar olan tarım kredileri 2023'ün ilk üç ayında 391 milyar TL'ye kadar çıktı.Tarımsal hasıla 2002'de 25.1 milyar dolardan yüzde 133 artışla 2022'de 58.5 milyar dolara yükseldi. Tarımsal destek 1.8 milyar liradan 2023'te 55.5 milyar liraya ulaştı. Çiftçiye 2023 yılı cari fiyatlarıyla toplam 803 milyar lira tarımsal destek sağlandı. Tarım ve gıda ürünleri ihracatı sekiz katına çıkararak 29.9 milyar dolara ulaştı. Ayrıca köylerde tarımsal üretimin devam etmesinin yolu da aile işletmeciliği, kadın ve gençlerin tarım faaliyetlerinde etkin rol oynamasından geçiyor.Kadın ve genç çiftçilerin sayısında artış için hem kamu hem de bankalar özel bir hassasiyet gösteriyor. Projelerin yaygınlaşması için kadınlar ve genç çiftçiler için özel ürünler geliştiriliyor. Ürünlerin pazarlanması, yeni pazarlara ulaştırılıp satılması, satış kooperatifleri aracılığıyla geniş kitlelere ulaşması gibi konularda aktif rol oynuyorlar. Kadın kooperatifleri başta olmak üzere kadın çiftçilere tüm bankacılık taleplerinde öncelik tanınıyor.Tarımı destekleyen en önemli bankacılık ürünlerinden biri de kartlar ve ödeme sistemleri. Tarım üreticilerine özel tohum, fide, gübre, zirai ilaç, mazot, yem, tarım ekipmanı vb. harcamaların finansmanı amacıyla ödeme sistemleri kullanılıyor. Ayrıca mobil uygulamalar ile çiftçilerin üretim hangi dönemde hangi gübreden ne kadar kullanması gerektiğinden ne zaman sulama yapması gerektiğine kadar tüm teknik bilgiler bildirim olarak çiftçiye geliyor. Meteorolojik ve uydu verilerini de anlık takip ediliyor. Dolu, don vb. riskler için uyarı bildirimleri gönderiliyor.