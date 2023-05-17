SON DAKİKA: İşsizlik tek haneye geriledi! Bakan Nebati: İstihdam odaklı politikamızdan taviz vermeyeceğiz

BAKAN NEBATİ: İSTİHDAM ODAKLI POLİTİKAMIZDAN TAVİZ VERMEDEN BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Ekonomi Modeli ile güçlü performansını sürdüren ekonominin yeni iş fırsatları oluşturmaya, istihdamda istikrarlı bir şekilde artış kaydetmeye aralıksız devam ettiğini vurguladı.

Türkiye İstatistik Kurumunun bugün açıkladığı ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendiren Nebati, şunları kaydetti:

"Toplam istihdamımız bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 195 bin kişi artış kaydetmiş ve 31,6 milyon kişiye ulaşmıştır. Böylece işsizlik oranı yüzde 9,9'a gerilerken 2018 yılı birinci çeyrekten bu yana üç aylık bazda ilk kez tek haneye düşmüştür. Önümüzdeki dönemde de insan ve istihdam odaklı politikalarımızdan asla taviz vermeden büyümeye, katma değerli ve teknoloji yoğun üretimimizi güçlendirerek gençlerimize ve insanımıza yepyeni fırsatlar sunmaya kesintisiz devam edeceğiz."

İŞSİZLİK ORANI, İLK ÇEYREKTE YÜZDE 1,2 PUAN AZALDI

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine kıyasla 62 bin kişi azalarak 3 milyon 483 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalışla yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,2 puan azaldı.

Yılın ilk çeyreğinde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık artışla yüzde 19,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 15,6, kadınlarda ise yüzde 27,6 olarak tahmin edildi.