Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın açıklayacağı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ayrıntıları netleşiyor. Son 20 yılda TOKİ ile 1 milyon 170 bin sosyal konut üretilirken, ilk kez tek seferde 250 bin konut yapılacak. 100 bin altyapılı arsayla konut yapma imkânı sağlanacak ve 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşa kendi işini kurma imkânı verilecek.250 bin konut, yaklaşık 362 milyar liralık yatırım ile gerçekleştirilecek. Bu denli dev bir yatırımın çarpan etkisiyle, 1.5 trilyon liradan fazla bir ekonomik hareketliliğe yol açması öngörülüyor. Bu hamlenin, halihazırda süre gelen kira ve konut fiyatlarındaki yükselişin düşürülmesi noktasında da olumlu katkı sunması bekleniyor. Dar gelirli vatandaşa, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkânı sağlanacak. Konut projesinden gençler, emekliler, şehit yakını ve gaziler ile engelliler için kontenjan ayrılacak.Bu kampanya en az 100 bin yeni istihdam katkısı sağlayacak. 250'den fazla alt sektörü ilgilendirmesi sebebiyle ekonominin, sanayinin, ticaretin çarklarını hızlandıracak. Tüm bunların yanında sosyal konutlar, güvenli işyerleri bir deprem ülkesi olan Türkiye'nin kentsel dönüşümü noktasında da öncü bir vazife üstlenecek. Milletin can ve mal güvenliğini sağlayacak güçte ve donanımda inşa edilecek. Projenin ilk etabıyla 1 milyonunun üzerinde insan, sağlıksız alanlardan, güvenli konutlara taşınmış olacak.Söz konusu hamle ile TOKİ yine kuruluşundan bugüne kadar ilk kez küçük ve orta ölçekli sanayiciye iş yeri sunacak. Bu proje ile hem vatandaşın iş yeri sahibi olması, hem de istihdama katkı sağlanacak. Tamiratla uğraşan küçük işletmelerden, oto tamirhanelerine, mobilyacılardan, makine üreticilerine kadar onlarca farklı sektörü içinde barındıracak sanayi alanları olacak. Ankara'da 100, Adana'da 500, İzmir'de 700 olmak üzere 28 ilde 10 bin sanayi sitesi kurulacak.TOKİ, kuruluşundan bugüne ilk kez vatandaşlara elektrik, su, doğal gaz alt yapıları ve planları tamamlanmış inşaat yapmaya hazır arsa sunacak. Gelir durumu düşük vatandaşlar şehir çeperlerinde kendi evlerini yapma fırsatına kavuşmuş olacak. 7 bölgede arsalar piyasa bedellerinin altında fiyatlarla, faizsiz ve uzun vadelerde vatandaşa sunulacak. İlk etapta 100 bin konut sunulacak, bu özellikle inşaat ve inşaat malzemesi sektörünü olumlu etkileyecek.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 13 Eylül Salı günü itibarıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatacaklarını belirtti.Bakan Kurum, yeni sosyal konutlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de, "Ev sahibi olmayan, yeni yuvasına kavuşmayan tek bir dar gelirli vatandaşımız kalmayacak" sözünden hareketle başlayan sosyal konut seferberliğinin, bugün tam 1 milyon 170 bin sayısına ulaştığını belirtti.TOKİ'nin yüz binlerce aileyi yeni, sağlıklı ve güvenli yuvalarına kavuşturduğunu ifade eden Kurum, şunları kaydetti: "Şimdi de 13 Eylül Salı günü itibarıyla çok daha büyük bir adım atarak, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Gençlerimize, emeklilerimize, engelli kardeşlerimize, şehit ve gazi ailelerimize, yeni yuvalar armağan etmenin, yeni iş yerleri kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşayacağız.Yuva kuran liderimiz, büyük Türkiye'nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdeleriyle aziz milletimiz yeni yuvalarına kavuşacak, yeni istihdam alanları oluşacak, milli ekonomimiz daha da güçlenecek, Türkiye mutlu aileleriyle yükselecek. 13 Eylül Salı saat 14.00'te, yüz binlerce ailemizin yeni yuvalarına kavuşma heyecanını hep birlikte paylaşalım."T.C. vatandaşı olması.Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması.Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması;TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama.İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL, yurt genelinde 14.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç) gerekiyor.Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılacak.Başvuruları yapacak vatandaşların 18 yaşını tamamlamaları gerekiyor.Genç kategorisine .../09/1991 tarihinden sonra doğan vatandaşlar müracaat edebilecek.GençlerEmeklilerŞehit yakınları-gazilerEngellilerEvler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak.En fazla konut İstanbul'a yapılacak.Yerel ve yatay mimari- 5 katı geçmeyecek.Sıfır atık uyumlu.Enerji verimli.İklim dostu malzemeler.Yenilenebilir enerji sistem.T.C. Vatandaşı olmak.Yoksul ve dar gelirli olmak.Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şart.775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.Başvuru bedeli olarak 500-TL'nin temerküz banka şubesine ödenmesi.TC Vatandaşı olmak.Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.18 yaşını doldurmuş olmak.Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler.Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması.Başvuru Bedeli 2.000 TL.