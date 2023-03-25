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Giriş Tarihi: 25.3.2023 08:18

SON DAKİKA: 2 yeni banka kuruluyor! Resmi Gazete'de yayımlandı...

Son dakika haberine göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2 yeni banka kurulmasına ve 1 bankaya faaliyet izni verilmesine onay verdi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SON DAKİKA: 2 yeni banka kuruluyor! Resmi Gazete’de yayımlandı...

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2 yeni banka kurulmasına ve 1 bankaya faaliyet izni verilmesini kararlaştırdı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

BDDK'nın 2 yeni banka kurulması ve 1 bankaya da faaliyet izni verilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla; Ziraat Bankası ve iştiraklerinin ortaklığıyla 2,5 milyar TL sermayeli 'Ziraat Dinamik Banka' ismiyle bir dijital banka kurulmasına karar verildi.

Ayrıca, kurucu ortaklar Hardan Ayyed, Mohammed Noori Ayyed, Noor Ayyed, Vadeea Ayyed ve Vedat Ayyed tarafından 600 milyon TL kuruluş sermayeli 'Asır Yatırım Bankası A.Ş.' ismiyle bir banka kurulmasına izin verildi.

Öte yandan, Hayat Finans Katılım Bankası'na da faaliyet izni verildi.

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SON DAKİKA: 2 yeni banka kuruluyor! Resmi Gazete'de yayımlandı...
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