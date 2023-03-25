SON DAKİKA: 2 yeni banka kuruluyor! Resmi Gazete’de yayımlandı...

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

BDDK'nın 2 yeni banka kurulması ve 1 bankaya da faaliyet izni verilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla; Ziraat Bankası ve iştiraklerinin ortaklığıyla 2,5 milyar TL sermayeli 'Ziraat Dinamik Banka' ismiyle bir dijital banka kurulmasına karar verildi.