EMZİRME ÖDENEĞİ 316 TL'YE YÜKSELDİ

Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilmektedir. 2021 yılında 232 TL olan emzirme ödeneği, 2022 yılında 316 TL oldu. Kişilerin emzirme ödeneğinden faydalanabilmesi için, 4A'lı (SSK) çalışanları için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin yatmış olması gerekiyor. 4B'li (BAĞ-KUR) çalışanları için ise doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin yatmış olması ve prim borcunun olmaması gerekiyor.