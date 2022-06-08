Milyonlarca emeklinin Temmuz zammı Haziran ayı enflasyonu ile birlikte belli olacak! Mayıs ayının sona ermesine kısa bir süre kala emekli zammı son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu noktada milyonlarca emekli ve emekli adayı tarafından "en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları her gün yanıt arıyor. Bilindiği üzere açıklanan 5 aylık enflasyon oranı doğrultusunda emekli maaşlarına yapılacak zam miktarının en az yüzde 35 olacağı açıklanmıştı. Peki, emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte en düşük emekli maaşı zammı

SON DAKİKA - EMEKLİ ZAMMI NETLEŞTİ!

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı için duyuruda bulundu. Buna göre enflasyon yıllık bazda beklentilerin altında yüzde 73,50 düzeyinde gerçekleşirken, 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu.

Peki, emekli zammı ne kadar olacak?

İşte detaylar;