SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! 50 meslekte emekli ikramiyesi ve hesapları belli oldu

Son dakika haberi...3600 ek gösterge yasa tasarı Meclis'in onayına sunalacak konuma gelirken, hangi unvana ne kadar ek gösterge verileceği, emekli ikramiye ve maaşı ne kadar artacağı hesabını 50'yi aşkın meslekte gerçekleştirdik. Her unvan sorumluluk durumu, hiyerarşik yapı ve kıdemine göre ek gösterge rakamına kavuştu. Hazırladığımız yeni 3600 ek gösterge tablosu ile ek göstergenizi ve maaş artışınızı görebilirsiniz.

3600 ek gösterge nedir?

3600 ek gösterge kimlere verildi?

Kimin ek göstergesi ne kadar artıyor?

Emekli maaşı ve ikramiyesi ne kadar artacak?

50'yi aşkın meslekte memurların YENİ ek göstergeleri ile emekli ikramiyesi ve maaşını tek tek hesapladı. İşte en yeni ve güncel 3600 ek gösterge tablosu...