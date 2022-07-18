Son dakika | 4 milyon haneye 15 milyarlık destek: Başkan Erdoğan müjdelemişti! Hesaplara yatırılacak

EVDE BAKIM YARDIMI ALANLARA ELEKTRİK DESTEĞİ

Aile destek programı ile gelir dağılımı eşitliğini sağlamak için sosyoekonomik durumu zayıf olan 4 milyon haneye destek verilecek. Hükümet bu destek programı dışında ihtiyaç sahiplerine çeşitli destekler veriyor. 2021'de 97.8 milyar TL sosyal destek verildi. Cihaza bağımlı yaşayan hastalara da elektrik tüketim desteği veriliyor. Bu destekten kronik hastalık nedeniyle elektrikli tıbbi cihaz kullanan ihtiyaç sahipleri faydalanabilir. Yeni yapılan düzenleme ile kapsam ciddi şekilde genişletildi. Eskiden Evde Bakım Yardımı alanlar bu destekten faydalanamıyordu. Bu da kapsamı çok kısıtlı hale getiriyordu. Artık Evde Bakım Yardımı alan engelliler de bu destekten faydalanabilecek.