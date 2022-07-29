Son dakika: 5G teknolojisi test amaçlı hizmete giriyor! Bakan Karaismailoğlu’ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: İstanbul Havalimanı, Türkiye için yüksek hızda veri iletişimi sağlayacak 5G teknolojisinin kullanılacağı ilk yer olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

"İlk olarak 4G altyapısı üzerindeki gelişmelerle sunulan ve sonrasında standartları belirlenen 5. Nesil iletişim altyapısıdır. Ülkemizin siber güvenliğine sahip çıkmamız gerekmekte. Biz büyüyen ve gelişen bir ülkeyiz.

Bu noktada haberleşme teknolojisi BTK'yı kurduk."