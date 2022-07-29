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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: 5G teknolojisi test amaçlı hizmete giriyor! Bakan Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar
Giriş Tarihi: 29.7.2022 12:00 Son Güncelleme: 29.7.2022 12:01

Son dakika: 5G teknolojisi test amaçlı hizmete giriyor! Bakan Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika: 5G teknolojisi test amaçlı hizmete giriyor! Bakan Karaismailoğlu’ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: 5G teknolojisi, İstanbul Havalimanı'nda test amaçlı hizmete giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberleri: İstanbul Havalimanı, Türkiye için yüksek hızda veri iletişimi sağlayacak 5G teknolojisinin kullanılacağı ilk yer olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

"İlk olarak 4G altyapısı üzerindeki gelişmelerle sunulan ve sonrasında standartları belirlenen 5. Nesil iletişim altyapısıdır. Ülkemizin siber güvenliğine sahip çıkmamız gerekmekte. Biz büyüyen ve gelişen bir ülkeyiz.

Bu noktada haberleşme teknolojisi BTK'yı kurduk."

YOLCULAR TEST EDEBİLECEK

İlk aşamada test amaçlı faaliyete geçecek 5G şebekesi ile cep telefonu bu teknolojiye uyumlu yolcular 5G hızını test edebilecek.

TELEFONLARDA İLK KEZ 5G İBARESİ GÖRÜLECEK

İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcuların telefonlarında ilk kez "5G" ibaresi görülecek.

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Son dakika: 5G teknolojisi test amaçlı hizmete giriyor! Bakan Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar
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