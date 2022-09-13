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Giriş Tarihi: 13.9.2022 15:40

SON DAKİKA: ABD enflasyon verileri açıklandı! Beklentilerin üzerinde geldi

SON DAKİKA: ABD enflasyon verileri açıklandı! Beklentilerin üzerinde geldi

Son dakika haberi...Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verileri açıklandı. Buna göre ABD'de tüketici fiyatları TÜFE yüzde 8,3 oranında gerçekleşti. Ekonomistlerin enflasyon rakamı için beklentisi yüzde 8 düzeyindeydi.

ABD'de tüketici fiyatları artışı enerji fiyatlarında yaşanan gerilemeyle yıllık bazda aşağı doğru dönmesine rağmen, piyasa beklentilerinin üzerinde açıklandı.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ağustos ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Piyasa beklentisi fiyatlarda yüzde 0,1 düşüş olacağı yönündeydi.

Böylece tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış yüzde 8,3 olarak gerçekleşti. Analistler yıllık artışın yüzde 8,5'ten yüzde 8,0'e ineceği tahmininde bulunmuşlardı.

Çekirdek fiyat olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,6, yıllık yüzde 6,3 arttı. Analistlerin beklentisi aynı sırayla yüzde 0,3 ve yüzde 6,0 artış olacağı yönündeydi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 5,0 düşerken, yıllık artış yüzde 32,9'dan yüzde 23,8 seviyesine indi. Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 11,4 artış yaşandı.

Ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,1 düşüş gösterdi.

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SON DAKİKA: ABD enflasyon verileri açıklandı! Beklentilerin üzerinde geldi
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