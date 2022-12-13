SON DAKİKA: ABD enflasyon verisi beklentilerin altında geldi

Son dakika haberi...ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,1 ile tahminlerin altında kaldı.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 7,1 ile beklenenden az arttı.
Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 7,3 artıştı.
Çekirdek enflasyon bu dönemde aylık bazda yüzde 0,2 yıllık bazda yüzde 6 artarak tahminlerin altında gerçekleşti.
ABD'de üretici fiyatları Kasım ayında tahminleri aşmış, bu durum Fed'in faiz artışlarının 2023'te sürebileceği sinyalini vermişti.