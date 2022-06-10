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Giriş Tarihi: 10.6.2022 15:35 Son Güncelleme: 10.6.2022 15:51

SON DAKİKA! ABD'de enflasyon rekor kırdı

SON DAKİKA! ABD’de enflasyon rekor kırdı

Son dakika haberi...ABD enflasyon verisi TÜFE açıklandı. Haftanın son işlem gününde tüm dünyanın gözü Mayıs ayı ABD enflasyon oranı üzerindeydi. Özellikle manşet enflasyon beklentilerin üzerinde geldi. ABD'de enflasyon Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8,6'ya yükselerek yeniden 41 yılın zirvesine yükseldi.

Son dakika haberleri...Küresel piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi belli oldu. ABD'de enflasyuon Mayıs ayında yüzde 8,6'ya yükselerek 41 yılın rekorunu kırdı.

SON DAKİKA HABERİ | ABD'DE ENFLASYON 41 YILIN REKORUNU KIRDI

ABD'de tüketici fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürerek, analistlerinin tahminlerinden de yüksek geldi. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mayıs ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,0 arttı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 0,7 olacağı yönündeydi.

Enflasyon oranı yıllık bazda yüzde 8,6 olarak gerçekleşti. Analistlerin beklentisi enflasyonun yüzde 8,3 olacağı yönündeydi.

Çekirdek fiyat olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,6, yıllık yüzde 6,0 arttı. Analistlerin beklentisi aynı sırayla yüzde 0,5 ve yüzde 5,9 artış olacağı yönündeydi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 3,9, yıllık yüzde 34,6 artış gösterirken, gıda fiyatlarında aylık yüzde 1,2, yıllık yüzde 10,1 artış yaşandı.

Ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,7 düşüş gösterdi.

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SON DAKİKA! ABD'de enflasyon rekor kırdı
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