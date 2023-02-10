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Giriş Tarihi: 10.2.2023 14:45 Son Güncelleme: 10.2.2023 14:47

SON DAKİKA: AFAD duyurdu: Gerekli yasal işlemler yapılacaktır

Son dakika haberi...T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bazı sosyal medya hesaplarında enkaz alanlarında arama kurtarma çalışması yapılmadığına dair yapılan paylaşımlarla ilgili uyarıda bulundu.

SON DAKİKA: AFAD duyurdu: Gerekli yasal işlemler yapılacaktır

Son dakika haberleri....AFAD, bazı sosyal medya hesaplarında 112 ve AFAD'a "kişinin yaşadığına" yönelik ihbar gelmediği sürece enkaz alanlarında arama kurtarma çalışması yapılmadığı şeklinde paylaşılan bilgiler hakkında açıklamada bulundu.

AFAD resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında 112 ve AFAD'a "kişinin yaşadığına" yönelik ihbar gelmediği sürece enkaz alanlarında arama kurtarma çalışması yapılmadığı şeklinde dezenformasyon amaçlı bilgiler paylaşılmaktadır. Resmi kurumların bilgilendirmeleri haricinde yapılan hiçbir bilgilendirmeye itibar edilmemesi önemle arz olunur. Bu tarz kirli bilgileri paylaşanlarla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca gerekli yasal işlemler yapılacaktır."

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SON DAKİKA: AFAD duyurdu: Gerekli yasal işlemler yapılacaktır
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