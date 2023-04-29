Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: AFAD duyurdu: Masraflarda kolaylık sağlayacağız
Giriş Tarihi: 29.4.2023 13:06 Son Güncelleme: 29.4.2023 13:07

SON DAKİKA: AFAD duyurdu: Masraflarda kolaylık sağlayacağız

Son dakika haberi...AFAD, resmi sosyal medya hesabı üzerinden, 6 Şubat 2023 tarihli depremler sonrası afet bölgesinden tahliye edilen depremzede vatandaşlarımızın geri dönüş konusu hakkında açıklama yaptı.

SON DAKİKA: AFAD duyurdu: Masraflarda kolaylık sağlayacağız

Son dakika haberleri...AFAD, 6 Şubat 2023 tarihli depremler sonrası afet bölgesinden tahliye edilen depremzedelerden geri dönmek isteyen vatandaşlar için bulundukları illerde valilik ve kaymakamlıklara müracaat etmeleri durumunda uygun vasıtalarla (karayolu, demiryolu, havayolu) ve yol masraf belgesi düzenlenerek geri dönüşlerinin sağlanacağını açıkladı.

AFAD, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "6 Şubat 2023 tarihli depremler sonrası afet bölgesinden tahliye edilen depremzede vatandaşlarımızın geri dönüş konusunda yoğun taleplerinin olduğu görülmüştür. Bu kapsamda, afet bölgesi dışındaki illerimizde bulunup geri dönmek isteyen afetzede vatandaşlarımızın bulundukları illerde valilik ve kaymakamlıklara müracaat etmeleri durumunda uygun vasıtalarla (karayolu, demiryolu, havayolu) ve yol masraf belgesi düzenlenerek geri dönüşleri hususunda gerekli imkan ve kolaylık sağlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: AFAD duyurdu: Masraflarda kolaylık sağlayacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA