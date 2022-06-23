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Giriş Tarihi: 23.6.2022 14:31 Son Güncelleme: 23.6.2022 14:37

SON DAKİKA: AK Partili Mahir Ünal'dan muhalefetin iddialarına yanıt

SON DAKİKA: AK Partili Mahir Ünal’dan muhalefetin iddialarına yanıt

Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal açıklamalarda bulundu.

Ünal'ın açıklamaları şöyle:

Konu Cumhurbaşkanımızın ödeneğinin artırılması değil. Cumhurbaşkanımızın böyle bir talebi olmadı. Emekli maaşlarının endeksli olmasından dolayı, eski Cumhurbaşkanları, milletvekillerinin emekli maaşlarına yansıtılmak zorunda kalındı.

Kılıçdaroğlu açıklasın kendi maaşında ne kadar artış olmuş. Neden Cumhurbaşkanımız kendisini düşünüyor gibi bir algı oluşturuyorlar. Art niyetli ve çirkin bir açıklama. Bunu kendileri de biliyor. İYİ Partili, CHP'liler ile bu konu konuşuldu. Emekli maaşlarını Cumhurbaşkanımızın bütçesine endeksli olmaktan çıkaralım. Buyursunlar, buradan çağrı yapıyorum.

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SON DAKİKA: AK Partili Mahir Ünal'dan muhalefetin iddialarına yanıt
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