SON DAKİKA: Akaryakıtta indirim rüzgarı sürüyor! Mazot fiyatı için yeni indirim geliyor: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak?

MAZOT FİYATI İÇİN İNDİRİM GELİYOR

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre; motorin grubunda 10 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1,00 TL fiyat indirimi bekleniyor. Benzin grubunda ise şimdilik bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.

AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM GELMİŞTİ

Petrol tarafında yaşanan geri çekilme sonrası benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatları için düşüş beklentisi oluşmuştu.

MAZOTA 1,15 TL, BENZİNE 2,23 TL İNDİRİM YAPILDI

Geçtiğimiz günlerde benzin fiyatı için 2,23 TL, mazot fiyatı için 1,15 TL indirim yapıldı.