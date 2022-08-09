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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Akaryakıtta indirim rüzgarı sürüyor! Mazot fiyatı için yeni indirim geliyor: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 9.8.2022 08:51 Son Güncelleme: 9.8.2022 09:29

SON DAKİKA: Akaryakıtta indirim rüzgarı sürüyor! Mazot fiyatı için yeni indirim geliyor: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak?

SON DAKİKA: Akaryakıtta indirim rüzgarı sürüyor! Mazot fiyatı için yeni indirim geliyor: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Brent petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin etkisiyle benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatlarına peş peşe indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren mazot fiyatı için yeni indirim bekleniyor.

Son dakika haberi...Petrol fiyatları 100 dolar psikolojik bandının altında kalmaya devam ediyor. Benzin ve mazot fiyatı petrol piyasasındaki dalgalanmalardan etkileniyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren motorin fiyatları için yeni indirim gelmesi bekleniyor.

MAZOT FİYATI İÇİN İNDİRİM GELİYOR

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre; motorin grubunda 10 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1,00 TL fiyat indirimi bekleniyor. Benzin grubunda ise şimdilik bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.

AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM GELMİŞTİ

Petrol tarafında yaşanan geri çekilme sonrası benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatları için düşüş beklentisi oluşmuştu.

MAZOTA 1,15 TL, BENZİNE 2,23 TL İNDİRİM YAPILDI

Geçtiğimiz günlerde benzin fiyatı için 2,23 TL, mazot fiyatı için 1,15 TL indirim yapıldı.

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?

Benzin fiyatları;

İstanbul'da 20,04 TL
Ankara'da 20,16 TL
İzmir'de 20,14

Motorin fiyatları;

İstanbul'da 23,41 TL
Ankara'da 23,50 TL
İzmir'de 23,51

İndirimin ardından motorin fiyatları 1 TL daha ucuza satılacak.

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SON DAKİKA: Akaryakıtta indirim rüzgarı sürüyor! Mazot fiyatı için yeni indirim geliyor: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak?
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