Euro Bölgesi'nde enflasyon faiz artışlarına rağmen, Eylül'de çift haneye ulaşarak rekor tazeledi. Gelen son dakika haberine göre Avrupa'nın en büyük ekonomisi konumunda bulunan Almanya'da enflasyon yüzde 10,4 oranında gerçekleşerek 71 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
SON DAKİKA HABERİ | ALMANYA'DA ENFLASYON HIZ KESMİYOR!
Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da Rusya Ukrayna krizi ile körüklenen enflasyon hız kesmiyor. Ülkede enflasyon Ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5 yıllık bazda ise yüzde 10,4 seviyesine yükselerek 71 rekorunu kırdı.
ECB YÜKSEK ENFLASYON İÇİN SERT FAİZ ADIMLARI ATIYOR AMA...
Avro Bölgesi'nde enflasyon faiz artışlarına rağmen, Eylül'de çift haneye ulaşarak rekor tazeledi. Bu yükseliş, ECB'nin agresif faiz artışına devam edeceği beklentilerini güçlendirmişti.
ECB son toplantısında 75 baz puan faiz artırımına gitti. Banka böylece faizi 2009'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkarmış oldu. Fakat yapılan faiz artırımlarının hızı ve bilanço küçültme konusu resesyon endişelerini alevlendirerek banka üyeleri arasında görüş ayrılıklarını beraberinde getirdi.
EURO BÖLGESİ'NDE DE ENFLASYON ÇİFT HANEYE YÜKSELDİ
Euro Bölgesi'nde Eylül ayında enflasyon %10'a yükselerek rekor tazeledi. Eurostat raporunda enerji fiyatlarının önümüzdeki aylarda da yüksek kalmasının beklendiğini belirtildi. Enflasyon içinde %38,6 ile en yüksek paya sahip olan enerji kalemindeki yıllık fiyat artışı %40,8'e çıktı.
Enflasyonun son ayda %9,7 olması bekleniyordu, fakat aylık %1,2 oranındaki artışla yıllık bazda bölge enflasyonu tarihi yüksek seviyelere çıktı.
ENERJİ SORUNU EKONOMİYİ ZORLUYOR
Bölge ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı ambargoya Rusya'nın gazı keserek karşılık vermesi enerji krizine neden oldu. Euro Bölgesi'nde enerji fiyatları rekor seviyelere çıkarken stokların kontrollü kullanımı üretimi yavaşlatıyor.
İFLAS DALGASI MI GELİYOR?
Almanya'da, yüksek enflasyon ve enerji fiyatları şirketlerin yanı sıra iç talep üzerinde de baskı oluşturuyor. Öncü veriler, ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın derinleşerek devam ettiğini ortaya koydu. Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), beklenen resesyon ve iflas dalgası endişeleriyle bu kez de Alman şirketlerinin yeni kredi bulmakta zorlandığını bildirdi.
S&P Global'ın öncü PMI verilerine göre, Almanya'da ticari faaliyetlerdeki gerileme, dördüncü çeyreğin başında hız kazanarak yaklaşmakta olan resesyona ilişkin işaretleri arttırdı. Beraberinde Alman şirketlerin bankalarla kredi görüşmelerine yönelik anket sonuçlarını yayımlayan Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü de şirketlerin yüzde 24,3'ünün bankaların kendilerine kredi verme konusunda isteksiz olduklarını belirtti. Söz konusu oran 2017'den bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.
EN ÇOK ETKİ KÜÇÜK İŞLETMELERDE
Hizmet sektöründe kredi arayan şirketlerin yüzde 28,8'i bankaların kredi vermede isteksiz olduğunu bildirirken, kimya sektörü ve otomobil üreticilerinin yaklaşık yüzde 35'i yeni kredi almanın artık o kadar kolay olmadığını belirtti. Perakende sektöründe ise söz konusu oran yüzde 15'in biraz altında kaldı. Bununla birlikte, bankaların beklenen resesyon ve iflas dalgası endişeleriyle kredi vermede isteksiz davranmasından en çok etkilenenler ise küçük işletmeler ve kendi hesabına çalışanlar oldu.
Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mevcut ekonomik gelişmelerin bankaları daha temkinli hale getirdiğini belirterek, "Bazı şirketlerin yeni krediler olmadan ekonomik hayatta kalması zor olabilir" ifadesini kullandı.
Almanya'da DAX, MDAX ve SDAX endekslerinde işlem gören 150'den fazla Alman şirketin net finansal borcu ise bir yıl içinde 85 milyar avro artarak 533 milyar avroya ulaştı.
Merkez bankalarının faiz oranlarını artırması, şirketler için yeni kredi maliyetlerinin büyük ölçüde artmasına neden oluyor. Alman Merkez Bankası (Bundesbank) istatistiklerine göre, şirket tahvillerinin getiri oranı yıllık yüzde 4,3 seviyesinde buluyor. Yaklaşık bir yıl önce bu oran yüzde 0,7 seviyesinde buluyordu.
Almanya'da, yüksek enflasyon ve enerji fiyatlarının şirketlerin yanı sıra iç talep üzerinde baskı oluşturmasıyla öncü veriler, ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın derinleşerek devam ettiğini ortaya koydu.
ALMAN EKONOMİSİNİN 3'TE 2'SİNİ OLUŞTURAN SEKTÖRLER GERİLEDİ
S&P Global, ekim ayına ilişkin öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.
Buna göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da eylülde 45,7 puan olan bileşik PMI, ekimde 44,1 puan olarak tespit edildi. Beklenti, endeksin 44,7 puana gerilemesi yönündeydi.
Aynı dönemde hizmet sektörü PMI 45'ten 44,9'a, imalat sanayi PMI da 47,8'den 45,7'ye geriledi. İmalat sanayi PMI verisinin 47 puana gerileyeceği tahmin ediliyordu. Burada belirtmek gerekir ki imalat sanayi ve hizmet sektörü, Alman ekonomisinin 3'te 2'sinden fazlasını oluşturuyor.
RESESYONA İLİŞKİN İŞARETLERDE ARTIŞ GÖZLENİYOR
PMI verisinde 50 puanın yukarısı büyümeye, 50 puanın altı ise daralmaya işaret ediyor.
S&P Global ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Öncü PMI verileri, Almanya'da ticari faaliyetlerdeki gerilemenin dördüncü çeyreğin başında hız kazandığını ve yaklaşmakta olan resesyona ilişkin işaretlerin arttığını gösteriyor" ifadesini kullandı.
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), 19 Eylül'de ekonomiye ilişkin yayımladığı raporda, enerji krizi nedeniyle Alman ekonomisinin resesyona girdiğine ilişkin işaretlerin giderek arttığını belirtmişti.
ENERJİ KAYNAKLARI ÜZERİNDEKİ BASKI
Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Bölgede savaşa ilişkin endişeler enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti de bu kış sanayinin çarklarının dönmesi, ışıkların açık, evlerin sıcak kalmasını sağlamak için çabalıyor.