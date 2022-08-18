Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. 18 Ağustos Perşembe günü anlık rakamlara göre; çeyrek altın 1671 liradan işlem görürken ata altın ise 6 bin 839 liradan işlem görmektedir. Ekonominin merkezinde yer almasından dolayı yatırımcılar anlık rakamları takip ederken inişli çıkışlı grafiği sebebiyle canlı altın fiyatları önem kazanıyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…