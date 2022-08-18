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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketlendi! 18 Ağustos 2022 Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi?
Giriş Tarihi: 18.8.2022 08:57 Son Güncelleme: 18.8.2022 08:57

SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketlendi! 18 Ağustos 2022 Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi?

SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketlendi! 18 Ağustos 2022 Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları 18 Ağustos Perşembe günü de araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Alış ve satış rakamları önemli olurken yatırımcılar anlık verileri takip etmeye devam ediyor. Buna göre; gram altın 1017 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik ise 931 liradan işlem görüyor. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel altın fiyatları son dakika verileri.

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. 18 Ağustos Perşembe günü anlık rakamlara göre; çeyrek altın 1671 liradan işlem görürken ata altın ise 6 bin 839 liradan işlem görmektedir. Ekonominin merkezinde yer almasından dolayı yatırımcılar anlık rakamları takip ederken inişli çıkışlı grafiği sebebiyle canlı altın fiyatları önem kazanıyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 931,03

SATIŞ: 964,45

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.839,00

SATIŞ: 6.914,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.849,00

SATIŞ: 6.952,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 6.665,00

SATIŞ: 6.738,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.332,00

SATIŞ: 3.380,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.671,00

SATIŞ: 1.689,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.017,12

SATIŞ: 1.017,35

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SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketlendi! 18 Ağustos 2022 Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi?
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