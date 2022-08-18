Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. 18 Ağustos Perşembe günü anlık rakamlara göre; çeyrek altın 1671 liradan işlem görürken ata altın ise 6 bin 839 liradan işlem görmektedir. Ekonominin merkezinde yer almasından dolayı yatırımcılar anlık rakamları takip ederken inişli çıkışlı grafiği sebebiyle canlı altın fiyatları önem kazanıyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 931,03
SATIŞ: 964,45
ATA ALTIN
ALIŞ: 6.839,00
SATIŞ: 6.914,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.849,00
SATIŞ: 6.952,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.671,00
SATIŞ: 1.689,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 1.017,12
SATIŞ: 1.017,35