SON DAKİKA: Altın fiyatları kritik seviyede! 29 Ağustos 2022 Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları son dakika… Yeni haftanın ilk gününde Kapalıçarşı'dan gelen alış satış rakamlarına göre; altında düşüş gözlemleniyor. Uzun bir süredir hareketli grafik çizmesinden ötürü canlı ve güncel rakamlar sık sık takip edilirken 29 Ağustos Bugün tam altın 6 bin 569 liradan işlem görüyor, çeyrek altın ise bin 647 liradan işlem görmektedir. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu; kaç TL? İşte canlı ve anlık altın fiyatları verileri.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 917,66
SATIŞ: 951,80
ATA ALTIN
ALIŞ: 6.741,00
SATIŞ: 6.825,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.783,00
SATIŞ: 6.885,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.569,00
SATIŞ: 6.651,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.285,00
SATIŞ: 3.337,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.647,00
SATIŞ: 1.668,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 1.008,20
SATIŞ: 1.008,39