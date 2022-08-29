SON DAKİKA: Altın fiyatları kritik seviyede! 29 Ağustos 2022 Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları düştü mü yükseldi mi?

Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri takibi başladı. Hareketli bir grafik çizmesinden ötürü alış satış rakamları önemli olurken canlı rakamlar merak ediliyor. Bugün gram altın bin TL civarında işlem görürken 22 ayar bilezik ise 917 liradan işlem görmektedir. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL? İşte 29 Ağustos 2022 canlı altın fiyatları son dakika verileri.

Altın fiyatları son dakika… Yeni haftanın ilk gününde Kapalıçarşı'dan gelen alış satış rakamlarına göre; altında düşüş gözlemleniyor. Uzun bir süredir hareketli grafik çizmesinden ötürü canlı ve güncel rakamlar sık sık takip edilirken 29 Ağustos Bugün tam altın 6 bin 569 liradan işlem görüyor, çeyrek altın ise bin 647 liradan işlem görmektedir. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu; kaç TL? İşte canlı ve anlık altın fiyatları verileri.