ALTIN İÇİN KRİTİK TEKNİK SEVİYELER NELER?

Ons altın için ilk önemli direnç seviyesi 1900 dolar psikolojik bandı öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması durumunda takip edilecek düzey 1960 dolar olarak dikkat çekiyor. Aşağıda ise 1820-1800 dolar bandı ve devamında ise 1760 seviyesi önemli destek seviyesi.

Gram altın tarafında yukarıda tarihi zirve seviyesi olan 675 lira ilk önemli direnç olarak göze çarparken, devamında 700 lira psikolojik bandı takip edilecek. Aşağıda ise 625-600 lira öne çıkıyor. Bu seviyenin altın ise 570 liranın gündeme gelebileceği bildirilirken, 550 liranın da önemli destek olduğu ifade ediliyor.